Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Праздники Первое полнолуние лета 2025 исполнит мечты одного знака Зодиака

Первое полнолуние лета 2025 исполнит мечты одного знака Зодиака

Ua en ru
Дата публикации 7 июня 2025 07:23
Какой знак Зодиака осуществит заветные мечты в первое полнолуние лета 2025
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 11 июня мы будем встречать важное астрологическое событие — первое летнее полнолуние, которое еще называют Клубничным. Оно состоится в знаке Стрельца, который принесет с собой энергию свободы, поиска истины и отваги менять жизнь. Как прогнозируют астрологи, для одного знака Зодиака это полнолуние станет переломным. Его мечты и самые сокровенные желания получат шанс наконец стать реальностью.

Кто этот счастливчик — узнайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Знак Зодиака, который в июньское полнолуние исполнит желания

Клубничное полнолуние в Стрельце станет лучшим союзником для Весов. Именно представители этого воздушного знака почувствуют, как реальность начинает подстраиваться под их мечты.

 

Какой знак Зодиака осуществит заветные мечты в первое полнолуние лета 2025 — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

По прогнозам астрологов, с 11 июня в жизни Весов запустятся трансформационные процессы: придет понимание, чего они на самом деле хотят, а главное — как этого достичь.

Марс дает Весам решимость действовать, даже если обычно им трудно принимать решения. А влияние Стрельца в полнолунии пробуждает жажду знаний, путешествий, смены места жительства или работы. Если давно мечтали о новом деле, собственном проекте или переезде — это идеальный момент сделать первый шаг. Не откладывайте желания "на потом", не бойтесь перемен — они откроют дверь к той жизни, о которой вы так давно мечтали.

Ранее мы рассказывали, как Клубничное полнолуние в Стрельце повлияет на нашу жизнь и что категорически нельзя делать в этот период.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна в полнолуние 11 июня.

гороскоп Астрология знаки Зодиака мечты полнолуние желание
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /