Какой знак Зодиака осуществит заветные мечты в первое полнолуние лета 2025

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 11 июня мы будем встречать важное астрологическое событие — первое летнее полнолуние, которое еще называют Клубничным. Оно состоится в знаке Стрельца, который принесет с собой энергию свободы, поиска истины и отваги менять жизнь. Как прогнозируют астрологи, для одного знака Зодиака это полнолуние станет переломным. Его мечты и самые сокровенные желания получат шанс наконец стать реальностью.

Кто этот счастливчик — узнайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Клубничное полнолуние в Стрельце станет лучшим союзником для Весов. Именно представители этого воздушного знака почувствуют, как реальность начинает подстраиваться под их мечты.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

По прогнозам астрологов, с 11 июня в жизни Весов запустятся трансформационные процессы: придет понимание, чего они на самом деле хотят, а главное — как этого достичь.

Марс дает Весам решимость действовать, даже если обычно им трудно принимать решения. А влияние Стрельца в полнолунии пробуждает жажду знаний, путешествий, смены места жительства или работы. Если давно мечтали о новом деле, собственном проекте или переезде — это идеальный момент сделать первый шаг. Не откладывайте желания "на потом", не бойтесь перемен — они откроют дверь к той жизни, о которой вы так давно мечтали.

Ранее мы рассказывали, как Клубничное полнолуние в Стрельце повлияет на нашу жизнь и что категорически нельзя делать в этот период.

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