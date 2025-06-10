Какому знаку Зодиака полнолуние 11 июня 2025 года принесет страшные испытания — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в эту среду, 11 июня, состоится важное астрологическое событие — Клубничная полная Луна в знаке Стрельца. Этот день будет насыщен эмоциями, внезапными открытиями и внутренними переживаниями. Однако, как предупреждают астрологи, это полнолуние коснется одинаково не всех. Одному знаку Зодиака оно подкинет серьезные испытания. Ему придется буквально пройти "проверку на прочность".

Кого из представителей зодиакального круга ждут серьезные испытания в полнолуние 11 июня, читайте далее в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Именно Скорпионам с 10 по 13 июня придется пройти и огонь, и воду, и медные трубы на пути к счастью и гармонии. Клубничное полнолуние, которое развернется в знаке Стрельца, активизирует внутренние страхи, неуверенность и даже ревность. Особенно это проявится в личных отношениях — вы можете начать сомневаться в любимом человеке или переживать за то, что потеряете контроль.

На работе в этот период возможны неожиданные ситуации, которые потребуют быстрой реакции. И здесь главное — не дать эмоциям взять верх. Звезды советуют: если чувствуете, что "накрывает" — сделайте паузу, глубоко вдохните и не принимайте решений на пике эмоций.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Так что, если вы Скорпион, сейчас самое время собрать всю свою внутреннюю стойкость. Полнолуние 11 июня выведет вас из зоны комфорта, но это не обязательно плохо. Наоборот — вы получите шанс наконец-то разобраться в себе, отпустить старые обиды и перезагрузить личную жизнь.

Астрологи советуют обратить внимание на мелочи: сны, случайные слова, эмоции, которые всплывают без причины — все это подсказки. Не игнорируйте их. Проведите время наедине с собой, запишите мысли в дневник, займитесь телом — спорт, прогулки, вода помогут "заземлиться".

Также важно избегать конфликтов — особенно с близкими. Прежде чем что-то сказать или сделать — переспите с мыслью. Если сможете пройти эти дни с мудростью — уже к середине июня появится ощущение облегчения, а Вселенная отблагодарит за терпение.

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