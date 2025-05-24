Якому знаку Зодіаку пощастить у вихідні, 24-25 травня 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Одному знаку Зодіаку останні травневі вихідні подарують не тільки можливість відпочити та відновити енергію після важкого робочого тижня, а й залучити підтримку Всесвіту. За прогнозами астрологів, цього щасливчика чекає неймовірна удача у всіх справах. Енергія вихідних 24–25 травня налаштовує на перемоги. Можна сміливо братися за нові ідеї, планувати важливі зустрічі або просто насолоджуватись життям — усе буде вдаватись легко й приємно.

Кому зі знаків Зодіаку неймовірно щаститиме у ці вихідні, 24-25 травня — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Ці вихідні, 24 та 25 травня, стануть дійсно магічними для тих, хто народився під знаком Лева. Всесвіт підкине кілька приємних сюрпризів, а удача супроводжуватиме в усьому: від фінансових рішень до особистих зустрічей.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

За прогнозами астрологів, у цей період можливе вигідне знайомство або приваблива пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Головне — не сидіти вдома. Виходьте у світ, будь активними, проявіть ініціативу — і доля відповість вам взаємністю. Левам варто слухати інтуїцію й не боятись зробити перший крок.

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