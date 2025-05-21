Який знак Зодіаку отримає гарні новини до кінця цього тижня, 20-25 травня 2025 року

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Друга половина травня принесе справжній сюрприз одному знаку Зодіаку. За прогнозами астрологів, у період із 21 по 25 травня 2025 року для цього щасливчика відкриються гарні новини, неочікувані зміни, нові можливості та приємні події.

Кому з представників зодіакального кола слід готуватися до особливого тижня, дізнавайтесь в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Саме Лев стане тим, хто отримає неймовірні новини до 25 травня 2025 року. І йдеться не просто про дрібні приємності, мова про реальний прорив. Якщо ви народжені під цим знаком Зодіаку, готуйтеся до довгоочікуваного дзвінка, листа або зустрічі, яка змінить ваше уявлення про теперішнє та майбутнє.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Як прогнозують астрологи, для Левів на цьому тижні можливі гарні новини, пов'язані з кар'єрою: підвищення, вигідна пропозиція чи запрошення до цікавого проєкту. Також тиждень буде сприятливим для романтичних зізнань і примирення після давніх образ. Не ігноруйте інтуїцію — вона підкаже, куди рухатися.

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