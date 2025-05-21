Какой знак Зодиака получит хорошие новости до конца этой недели, 20-25 мая 2025 года

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вторая половина мая принесет настоящий сюрприз одному знаку Зодиака. По прогнозам астрологов, в период с 21 по 25 мая 2025 года для этого счастливчика откроются хорошие новости, неожиданные перемены, новые возможности и приятные события.

Кому из представителей зодиакального круга следует готовиться к особой неделе, узнавайте в астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Именно Лев станет тем, кто получит невероятные новости до 25 мая 2025 года. И речь не просто о мелких приятностях, речь о реальном прорыве. Если вы рождены под этим знаком Зодиака, готовьтесь к долгожданному звонку, письму или встрече, которая изменит ваше представление о настоящем и будущем.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Как прогнозируют астрологи, для Львов на этой неделе возможны хорошие новости, связанные с карьерой: повышение, выгодное предложение или приглашение в интересный проект. Также неделя будет благоприятной для романтических признаний и примирения после давних обид. Не игнорируйте интуицию — она подскажет, куда двигаться.

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