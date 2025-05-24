Какому знаку Зодиака повезет в выходные, 24-25 мая 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Одному знаку Зодиака последние майские выходные подарят не только возможность отдохнуть и восстановить энергию после тяжелой рабочей недели, но и привлечь поддержку Вселенной. По прогнозам астрологов, этого счастливчика ждет невероятная удача во всех делах. Энергия выходных 24-25 мая настраивает на победы. Можно смело браться за новые идеи, планировать важные встречи или просто наслаждаться жизнью — все будет получаться легко и приятно.

Кому из знаков Зодиака будет невероятно везти в эти выходные, 24-25 мая — узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Эти выходные, 24 и 25 мая, станут действительно магическими для тех, кто родился под знаком Льва. Вселенная подкинет несколько приятных сюрпризов, а удача будет сопутствовать во всем: от финансовых решений до личных встреч.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

По прогнозам астрологов, в этот период возможно выгодное знакомство или заманчивое предложение, которое откроет новые перспективы. Главное — не сидеть дома. Выходите в свет, будьте активными, проявите инициативу — и судьба ответит вам взаимностью. Львам стоит слушать интуицию и не бояться сделать первый шаг.

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