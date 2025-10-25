Відео
Головна Свята Один знак Зодіаку потрапить в обійми удачі у ці жовтневі вихідні

Один знак Зодіаку потрапить в обійми удачі у ці жовтневі вихідні

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 08:02
Оновлено: 07:47
Якому знаку Зодіаку чекати на велику удачу в останні вихідні жовтня 2025
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Жовтень добігає кінця, але ще здатен здивувати. За прогнозом астрологів, у ці вихідні енергетичні потоки різко зсунуться, відкривши одному знаку Зодіаку шлях до великих можливостей. Зірки готують щасливчику подарунки — фінансову удачу, новий початок або доленосну зустріч, що вплине на подальше життя. Саме зараз бажання можуть стати реальністю, якщо вчасно зробити правильний крок.

Новини.LIVE розповідає, кому астрологи прогнозують неймовірну удачу 25 та 26 жовтня.

Щасливчик останніх вихідних жовтня 2025

Ці жовтневі вихідні стануть справжнім проривом для Тельців. Планети нарешті зійдуться у сприятливій комбінації, відкриваючи потужний потік удачі у фінансах та стосунках. Також це шанс вдало завершити стару справу. Якщо останні тижні здавалися складними — саме час видихнути: усе починає складатися як треба.

 

Якому знаку Зодіаку чекати на велику удачу в останні вихідні жовтня 2025 — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Так, у коханні — гармонія. Вихідні обіцяють теплі зустрічі, щирі розмови і навіть відновлення стосунків, які здавалися завершеними. А енергія Венери підсилить привабливість і харизму. Для самотніх Тельців навіть звичайна зустріч може обернутися доленосним знайомством.

Астрологи радять не сидіти на місці — погоджуйтеся на нові пропозиції, навіть якщо спершу вони здаються ризикованими. Це саме той випадок, коли Всесвіт "випробовує на сміливість". Використайте цей період для активних дій — підписуйте угоди, запускайте проєкти, зізнавайтеся у почуттях.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
