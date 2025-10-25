Какому знаку Зодиака ждать большой удачи в последние выходные октября 2025

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Октябрь подходит к концу, но еще способен удивить. По прогнозу астрологов, в эти выходные энергетические потоки резко сдвинутся, открыв одному знаку Зодиака путь к большим возможностям. Звезды готовят счастливчику подарки — финансовую удачу, новое начало или судьбоносную встречу, которая повлияет на дальнейшую жизнь. Именно сейчас желания могут стать реальностью, если вовремя сделать правильный шаг.

Новини.LIVE рассказывает, кому астрологи прогнозируют невероятную удачу 25 и 26 октября.

Реклама

Читайте также:

Счастливчик последних выходных октября 2025

Эти октябрьские выходные станут настоящим прорывом для Тельцов. Планеты наконец сойдутся в благоприятной комбинации, открывая мощный поток удачи в финансах и отношениях. Также это шанс удачно завершить старое дело. Если последние недели казались сложными — самое время выдохнуть: все начинает складываться как надо.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Так, в любви — гармония. Выходные обещают теплые встречи, искренние разговоры и даже восстановление отношений, которые казались завершенными. А энергия Венеры усилит привлекательность и харизму. Для одиноких Тельцов даже обычная встреча может обернуться судьбоносным знакомством.

Астрологи советуют не сидеть на месте — соглашайтесь на новые предложения, даже если сперва они кажутся рискованными. Это именно тот случай, когда Вселенная "испытывает на смелость". Используйте этот период для активных действий - подписывайте соглашения, запускайте проекты, признавайтесь в чувствах.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Каким знакам Зодиака суждено услышать неприятную правду до конца октября.

Кому из знаков Зодиака звезды готовят головокружительный роман в ноябре.

Кто из знаков Зодиака решит финансовые проблемы до 5 ноября.

Кому удастся найти истинное предназначение в год Лошади 2026.