Що категорично не можна робити на Обрізання Господнє 2025 — головні заборони, щоб не було біди

Церковна служба. Фото: pomisna.info

У середу, 1 січня, християни відзначають Свято Обрізання Господнього. У перший день року за новим стилем також святкують день пам’яті святого Василія Великого, який був одним з найвпливовіших богословів та церковних діячів ранньої християнської церкви.

Новини.LIVE розкаже, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір.

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Що не можна робити 1 січня

Церква наголошує, що свята слід проводити в молитві, відпочинку і духовному очищенні. Фізична праця 1 січня може призвести до випробувань та негараздів.

Щоб не накликати на себе та своїх рідних біду, не варто 1 січня виносити із дому сміття.

Не давайте в борг у цей святковий день та не позичайте ні в кого грошей.

Не варто в цей день носити речі, що мають дірки чи потертості, бо таким чином накличете на себе фінансові труднощі.

Щоб весь рік пройшов добре, не варто в цей святий день сваритися та згадувати образи рідним та друзям.

Свято Обрізання Господнього. Фото: Pinterest

Що варто робити 1 січня

У день святого Василія варто приготувати святкові страви, запросити гостей та подякувати за рік, що минув. Традиційно на стіл ставлять пироги, кутю, ковбаси, м’ясні та рибні страви, а також випічку. Василів вечір вважається дуже щедрим святом.

Зранку хлопці або молоді чоловіки засівають зерном хати сусідів, друзів і родичів. Це символізує побажання добробуту, врожайності й достатку.

У цей день часто гадають на майбутнє, проте варто пам'ятати, що церква це не підтримує.

Свято Обрізання Господнього. Фото: Pinterest

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