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Обрезание Господне — что нельзя делать 1 января

1 января 2025 06:53
Валерия Максименко - Редактор
Что категорически нельзя делать на Обрезание Господне 2025 – главные запреты, чтобы не было беды
Церковная служба. Фото: pomisna.info
Валерия Максименко - Редактор

В среду, 1 января, христиане отмечают Праздник Обрезания Господнего. В первый день года по новому стилю также отмечают день памяти святого Василия Великого, который был одним из самых влиятельных богословов и церковных деятелей ранней христианской церкви.

Новини.LIVE расскажет, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.

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Что нельзя делать 1 января

  • Церковь отмечает, что праздники следует проводить в молитве, отдыхе и духовном очищении. Физический труд 1 января может привести к испытаниям и неурядицам.
  • Чтобы не навлечь на себя и своих родных беду, не стоит 1 января выносить из дома мусор.
  • Не давайте взаймы в этот праздничный день и не занимайте ни у кого денег.
  • Не стоит в этот день носить вещи, имеющие дыры или потертости, потому что таким образом навлечете на себя финансовые трудности.
  • Чтобы весь год прошел хорошо, не стоит в этот день ссориться и вспоминать образы родным и друзьям.
Обрезание Господне - что нельзя делать 1 января - фото 1
Праздник Обрезания Господнего. Фото: Pinterest

Что следует делать 1 января

  • В день святого Василия стоит приготовить праздничные блюда, пригласить гостей и поблагодарить за прошедший год. Традиционно на стол ставят пироги, кутью, колбасы, мясные и рыбные блюда, а также выпечку. Василий вечер считается очень щедрым праздником.
  • Утром ребята или молодые мужчины засевают зерном дома соседей, друзей и родственников. Это символизирует пожелания благосостояния, урожайности и изобилия.
  • В этот день часто думают на будущее, однако следует помнить, что церковь это не поддерживает.
Обрезание Господне — что нельзя делать 1 января - фото 2
Праздник Обрезания Господнего. Фото: Pinterest

Напомним, мы делились подборкой самых красивых поздравлений и открыток к Новому году. Также писали, как правильно засевать дома на праздники.

праздники приметы запреты Обрезание Господне православные Новый год 2025

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