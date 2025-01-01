Что категорически нельзя делать на Обрезание Господне 2025 – главные запреты, чтобы не было беды

Церковная служба. Фото: pomisna.info

В среду, 1 января, христиане отмечают Праздник Обрезания Господнего. В первый день года по новому стилю также отмечают день памяти святого Василия Великого, который был одним из самых влиятельных богословов и церковных деятелей ранней христианской церкви.

Новини.LIVE расскажет, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.

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Что нельзя делать 1 января

Церковь отмечает, что праздники следует проводить в молитве, отдыхе и духовном очищении. Физический труд 1 января может привести к испытаниям и неурядицам.

Чтобы не навлечь на себя и своих родных беду, не стоит 1 января выносить из дома мусор.

Не давайте взаймы в этот праздничный день и не занимайте ни у кого денег.

Не стоит в этот день носить вещи, имеющие дыры или потертости, потому что таким образом навлечете на себя финансовые трудности.

Чтобы весь год прошел хорошо, не стоит в этот день ссориться и вспоминать образы родным и друзьям.

Праздник Обрезания Господнего. Фото: Pinterest

Что следует делать 1 января

В день святого Василия стоит приготовить праздничные блюда, пригласить гостей и поблагодарить за прошедший год. Традиционно на стол ставят пироги, кутью, колбасы, мясные и рыбные блюда, а также выпечку. Василий вечер считается очень щедрым праздником.

Утром ребята или молодые мужчины засевают зерном дома соседей, друзей и родственников. Это символизирует пожелания благосостояния, урожайности и изобилия.

В этот день часто думают на будущее, однако следует помнить, что церковь это не поддерживает.

Праздник Обрезания Господнего. Фото: Pinterest

Напомним, мы делились подборкой самых красивых поздравлений и открыток к Новому году. Также писали, как правильно засевать дома на праздники.