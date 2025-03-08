З 8 березня 2025 — щирі привітання та красиві листівки до свята

Усміхнена дівчина з квітами. Фото: freepik.com

Міжнародний жіночий день або 8 березня — це не просто свято весни, а день, коли ми вшановуємо силу, мудрість і досягнення жінок у всіх сферах життя. Сьогодні українки є уособленням стійкості, відваги та незламності. Вони борються на фронті, волонтерять, рятують життя, навчають дітей навіть під обстрілами, розробляють новітні технології, працюють на виробництвах, керують бізнесами, запускають соціальні ініціативи, підтримують родини та не здаються перед труднощами. Саме тому у цю святкову дату важливо висловити щиру вдячність кожній жінці за її внесок у спільну справу, працю та відданість.

Новини.LIVE приготував добірку найкращих листівок та привітань з 8 березня для мам, бабусь, сестер, подруг, колег та знайомих. Привітайте їх словами, які надихають, підтримують і дарують усмішку!

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Щирі привітання з 8 березня 2025 у прозі та своїми словами

Вітаю з 8 березня! Нехай твоя сила, мудрість і талант ведуть тебе до вершин, які ти сама для себе визначиш. Бажаю розвитку, натхнення, здоров'я та незламної віри в себе!

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Хай цей день буде ще одним нагадуванням, що ти маєш право бути собою, творити, керувати, мріяти та діяти. Дякую за твою боротьбу, за твій голос і твій внесок у цей світ! З Міжнародним жіночим днем!

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Нехай попереду буде ще більше можливостей для росту, свободи вибору і самореалізації. З 8 березня!

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Дякую тобі за силу, ніжність, розум і відданість, які ти вкладаєш у цей світ. Ти — джерело натхнення! Нехай у твоєму житті буде багато радості, гармонії й кохання. З 8 березня!

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Щиро вітаю тебе з 8 березня — святом розумних, сильних та сміливих жінок! Нехай разом з весняними квітами розквітають твої мрії! Бажаю тобі впевненості в собі, щастя й незліченної кількості можливостей.

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Світ змінюється завдяки таким жінкам, як ти — сильним, талановитим, сміливим. Бажаю успіху в кар'єрі, задоволення від життя й внутрішньої гармонії! З Міжнародним жіночим днем!

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Вітаю тебе з 8 березня! Нехай цей день і кожен наступний наповнює тебе радістю, силою й упевненістю у власних силах.

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Бути собою — твоя суперсила! Ти не мусиш відповідати чужим очікуванням. Твій шлях — унікальний, твоя особистість — безцінна. Вітаю тебе з 8 березня і бажаю рости, творити й жити так, як хочеш ти!

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Дякую тобі за силу, наполегливість, розум і турботу. Ти змінюєш цей світ, і я вдячна за те, що ти є! Нехай життя приносить тільки радість і можливості. Вітаю тебе з 8 березня!

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Нехай цей день нагадає про те, як важливо підтримувати одна одну. Разом ми — сила! Бажаю тобі впевненості, гармонії й життя, у якому ти почуватимешся вільною й щасливою.

Красиві листівки до свята 8 березня 2025

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з 8 березня 2025 року

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