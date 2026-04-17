Таро-гороскоп на молодик 17 квітня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на грошову удачу

Молодик в Овні 17 квітня відкриває потужне енергетичне вікно, яке приносить зміни та оновлення у багатьох сферах життя. Містичні карти Таро назвали головних щасливчиків, яким випаде шанс поліпшити своє фінансове становище.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку отримають потужну грошову удачу від молодого Місяця 17 квітня.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклів"

Цей молодик для вас стає новим фінансовим стартом. Енергія небесного світила допоможе вам прийняти правильні рішення щодо підробітку, зміни роботи чи вигідної пропозиції. "Туз Пентаклів" радить не ігнорувати навіть дрібні шанси, адже часто з них виростає великий успіх. Також не бійтеся пробувати щось незнайоме.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

"Дев'ятка Пентаклів" буквально кричить про те, що ваш фінансовий успіх уже близько. Ви можете отримати винагороду за роботу, яку виконали раніше. Це також знак комфорту і стабільності — гроші прийдуть без зайвого стресу. Використайте цей ресурс, щоб примножити капітал. Інвестуйте в себе або в те, що давно планували.

Діва — карта Таро "Сонце"

"Сонце" говорить вам про відкриті фінансові можливості. Молодик 17 квітня може дати вам шанс проявити себе так, що це прямо вплине на дохід: вигідний проєкт, премія або пропозиція, яка підніме ваш статус. Зараз важливо бути на виду, не ховати свої ідеї та активно заявляти про себе. Використовуйте будь-яку можливість показати свої навички.

Скорпіон — карта Таро "Шістка Пентаклів"

"Шістка Пентаклів" каже про баланс, коли Всесвіт повертає вам усе те добро, яке ви раніше віддали іншим. Ви можете отримати фінансову допомогу або вигідну підтримку. Не відмовляйтеся від допомоги та будьте відкритими до співпраці.

Козеріг — карта Таро "Король Пентаклів"

"Король Пентаклів" обіцяє вам успіх у сфері фінансів. Ви можете отримати підвищення, укласти вигідну угоду або знайти стабільне джерело доходу. Молодик підсилює вашу здатність керувати грошима та приймати правильні рішення. Беріться за відповідальність і не бійтеся великих сум.

