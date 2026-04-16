Яким знакам Зодіаку молодик 17 квітня 2026 принесе випробування: Таро-прогноз

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, які от-от постануть перед серйозними випробуваннями. Молодик в Овні 17 квітня нестиме не лише оновлення, а й певні події та рішення, які потребуватимуть витримки та сили характеру. Енергія цього періоду здатна загострювати конфлікти та піднімати на поверхню приховані емоції.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро радять бути максимально обережними під час квітневого молодого Місяця.

Новий Місяць зійде на небі 17 квітня о 14:51 за Києвом. Астрологи називають його доленосним й таким, що відкриває новий цикл. Це час, коли Всесвіт підкидає шанс залучити у життя удачу, але не всім варто розслаблятися.

Три знаки Зодіаку, яким чекати на випробування у молодик

Овен — карта Таро "Вежа" (перевернута)

Перевернута "Вежа" говорить про внутрішню кризу. Це буде не раптовий удар, а скоріше накопичений ефект проблем, які більше не можна ігнорувати. Можливі конфлікти з близькими або різке усвідомлення того, що певна ситуація зайшла в глухий кут. Не намагайтеся втримати те, що вже руйнується. Краще самостійно зробити крок до змін, ніж чекати, поки обставини змусить вас діяти жорсткіше.

Рак — карта Таро "Трійка мечів" (перевернута)

Під час молодого Місяця дадуть про себе знати старі образи. Цей період може принести емоційний біль, пов'язаний із минулим. Ви можете відчути розчарування або холод з боку тих, кому довіряли. Також можливі неприємні новини, які зачеплять особисте життя. Не закривайтеся в собі. Проживання емоцій — це єдиний шлях до зцілення.

Козеріг — карта Таро "Десятка жезлів"

Для вас молодий Місяць 17 квітня стане точкою перевантаження. "Десятка жезлів" чітко показує: ви взяли на себе занадто багато, і тепер це починає тиснути. Можливі проблеми на роботі, дедлайни, відповідальність, яка буквально навалюється з усіх боків. Є ризик емоційного вигорання або фізичної втоми. Навчіться відмовлятися від зайвого.

