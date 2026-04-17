Таро-гороскоп на новолуние 17 апреля 2026 года: каким знакам Зодиака ждать денежной удачи

Новолуние в Овне 17 апреля открывает мощное энергетическое окно, которое приносит изменения и обновления во многих сферах жизни. Мистические карты Таро назвали главных счастливчиков, которым выпадет шанс улучшить свое финансовое положение.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака получат мощную денежную удачу от молодой Луны 17 апреля.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклей"

Это новолуние для вас становится новым финансовым стартом. Энергия небесного светила поможет вам принять правильные решения относительно подработки, смены работы или выгодного предложения. "Туз Пентаклей" советует не игнорировать даже мелкие шансы, ведь часто из них вырастает большой успех. Также не бойтесь пробовать что-то незнакомое.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

"Девятка Пентаклей" буквально кричит о том, что ваш финансовый успех уже близко. Вы можете получить вознаграждение за работу, которую выполнили ранее. Это также знак комфорта и стабильности — деньги придут без лишнего стресса. Используйте этот ресурс, чтобы приумножить капитал. Инвестируйте в себя или в то, что давно планировали.

Дева — карта Таро "Солнце"

"Солнце" говорит вам об открытых финансовых возможностях. Новолуние 17 апреля может дать вам шанс проявить себя так, что это прямо повлияет на доход: выгодный проект, премия или предложение, которое поднимет ваш статус. Сейчас важно быть на виду, не прятать свои идеи и активно заявлять о себе. Используйте любую возможность показать свои навыки.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

"Шестерка Пентаклей" говорит о балансе, когда Вселенная возвращает вам все то добро, которое вы ранее отдали другим. Вы можете получить финансовую помощь или выгодную поддержку. Не отказывайтесь от помощи и будьте открытыми к сотрудничеству.

Козерог — карта Таро "Король Пентаклей"

"Король Пентаклей" обещает вам успех в сфере финансов. Вы можете получить повышение, заключить выгодную сделку или найти стабильный источник дохода. Новолуние усиливает вашу способность управлять деньгами и принимать правильные решения. Беритесь за ответственность и не бойтесь больших сумм.

