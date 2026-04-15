Новолуние в Овне 17 апреля 2026: какие перемены принесет и как привлечь удачу

Молодая Луна и красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых сильных периодов в лунном календаре на апрель — новолуние в Овне, которое мы встречаем уже 17 апреля. Это астрологическое событие запускает новый жизненный цикл и открывает двери к переменам. Так что каждый получит шанс начать все с чистого листа.

Новини.LIVE рассказывает, чем будет особенное апрельское новолуние, какие изменения оно принесет и как правильно использовать его силу.

Когда новолуние в апреле 2026: точное время

Мощное новолуние в Овне появится на небе 17 апреля в 14:51 по Киеву. Он запустит новый лунный цикл. Это момент, когда энергия как бы обнуляется и позволяет изменить жизнь.

Новолуние в Овне 17 апреля: чем оно особенное и что ждать

Молодая Луна в Овне считается одним из самых сильных в году и действительно судьбоносным, ведь этот знак олицетворяет начало, движение и силу. Ключевые темы периода:

новый старт и перезагрузка жизни;

импульс к переменам и решительным действиям;

рост внутренней энергии;

формирование намерений на будущее.

Также эта новая Луна особенная из-за редких астрологических сочетаний, которые существенно усиливают ее влияние. С одной стороны, соединение Меркурия с Нептуном активизирует интуицию, воображение и внутреннее видение. С другой стороны, союз Марса с Сатурном добавляет дисциплины и выносливости. Это означает, что ваши идеи не останутся мечтами — они могут превратиться в четкий план действий. В результате возникает редкий баланс:

интуиция подсказывает направление;

разум формирует идеи;

сила воли помогает их реализовать.

Это идеальное время для запуска проектов, смены работы, старта новых привычек или возвращения к идеям, которые когда-то казались нереальными.

Кому стоит быть осторожными в новолуние 17 апреля

Наибольшее напряжение могут почувствовать:

Рак;

Весы;

Козерог.

Энергия может быть резкой и непредсказуемой, поэтому спокойствие и контроль над реакциями станут вашей главной защитой. В этот период важно:

не принимать решений на эмоциях;

избегать конфликтов и резких слов;

беречь энергию;

внимательно относиться к самочувствию.

Каким знакам Зодиака новолуние в Овне принесет больше всего возможностей

Главными героями этого периода станут: Овен, Лев, Стрелец. В это время:

дела начнут двигаться быстрее;

появятся новые знакомства и шансы;

усилится уверенность в себе;

возрастет мотивация и желание действовать.

Это время, когда стоит брать инициативу в свои руки и не бояться проявлять лидерство.

Как привлечь удачу и достаток в новолуние

Новая Луна в Овне — лучший период для формирования намерений и запуска изменений. Вот что стоит сделать:

Отпустите старое. Избавьтесь от того, что вас сдерживает — привычек, мыслей или ситуаций. Сформулируйте четкое желание. Подумайте, чего вы на самом деле хотите. Не в общих чертах, а конкретно. Сделайте первый шаг. Даже маленькое действие в этот день имеет большое значение. Это сигнал Вселенной, что вы готовы к переменам. Энергия Овна поддерживает тех, кто не боится рисковать и брать ответственность. Контролируйте слова. Сказанное может иметь долговременное влияние.

