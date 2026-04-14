Какие знаки Зодиака вот-вот станут смелее под влиянием Марса в Овне: гороскоп

С 9 апреля по 17 мая будет длиться один из самых сильных астрологических периодов. Это время, когда планета действия и решимости Марс будет находиться в знаке Овна и раскроет свою энергию максимально ярко. Астрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых наступает судьбоносный период. Их уверенность возрастет, а желание побеждать и действовать без промедлений будет непобедимым.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака почувствуют, как к ним возвращается смелость.

Овен

Для вас это период перезапуска жизни. Интуиция будет особенно остра, что поможет тонко чувствовать, когда действовать и какие идеи заслуживают внимания. В период с 9 апреля по 17 мая важно не просто мечтать, а делать конкретные шаги. Желательно подкрепить свои намерения четким планом. Тогда результат превзойдет ожидания.

Весы

Этот весенний период откроет вам новый этап в сфере отношений. Под влиянием Марса в Овне появляется смелость устанавливать границы. Вы осознаете, что больше не готовы тратить энергию на поверхностные или изнурительные связи. Честно говорите о своих потребностях и не бойтесь дистанцироваться от тех, кто больше не соответствует вашим ценностям. Это непросто, но именно такие решения открывают путь к лучшему будущему.

Рак

Марс вмешается в вашу сферу карьеры. Задачи станут сложнее, темп — быстрее, а ожидания от вас — выше. Но вместе с тем вы почувствуете, что способны на большее, чем думали раньше. Уверенность в собственных силах поможет выбирать те направления, которые действительно ведут к развитию. Не бойтесь брать ответственность, но не теряйте баланс.

Козерог

Этой весной важные изменения назревают в вашей личной жизни. Раньше вы избегали разговоров, но благодаря Марсу в Овне решитесь высказать то, что долго умалчивали. Есть шанс прояснить серьезный вопрос до конца апреля. Вы сможете принять взвешенное решение.

