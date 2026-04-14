Які знаки Зодіаку от-от стануть сміливішими під впливом Марса в Овні: гороскоп

З 9 квітня по 17 травня триватиме один із найсильніших астрологічних періодів. Це час, коли планета дії та рішучості Марс перебуватиме у знаку Овна й розкриє свою енергію максимально яскраво. Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, для яких настає доленосний період. Їх впевненість зросте, а бажання перемагати та діяти без зволікань буде непереможним.

Овен

Для вас це період перезапуску життя. Інтуїція буде особливо гостра, що допоможе тонко відчувати, коли діяти та які ідеї заслуговують на увагу. У період з 9 квітня по 17 травня важливо не просто мріяти, а робити конкретні кроки. Бажано підкріпити свої наміри чітким планом. Тоді результат перевершить очікування.

Терези

Цей весняний період відкриє вам новий етап у сфері стосунків. Під впливом Марса в Овні з'являється сміливість встановлювати межі. Ви усвідомите, що більше не готові витрачати енергію на поверхневі або виснажливі зв'язки. Чесно кажіть про свої потреби та не бійтеся дистанціюватися від тих, хто більше не відповідає вашим цінностям. Це непросто, але саме такі рішення відкривають шлях до кращого майбутнього.

Рак

Марс втрутиться у вашу сферу кар'єри. Завдання стануть складнішими, темп — швидшим, а очікування від вас — вищими. Та разом із тим ви відчуєте, що здатні на більше, ніж думали раніше. Впевненість у власних силах допоможе обирати ті напрямки, які дійсно ведуть до розвитку. Не бійтесь брати відповідальність, але не втрачайте баланс.

Козеріг

Цієї весни важливі зміни назрівають у вашому особистому житті. Раніше ви уникали розмов, але завдяки Марсу в Овні наважитесь висловити те, що довго замовчували. Є шанс прояснити серйозне питання до кінця квітня. Ви зможете ухвалити зважене рішення.

