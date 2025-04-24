Гороскоп Таро в Молодик 27 квітня 2025 — яким знакам Зодіаку треба бути обережними

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Представникам кількох знаків зодіакального кола в Молодик 27 квітня 2025 року варто остерігатися подій, які відбуватимуться навколо них. Тарологиня Анжела Перл розповіла, яким трьом знакам Зодіаку потрібно бути уважними і обережними цього дня.

Про це Анжела Перл розповідає на своєму каналі в YouTube.

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Близнюки — карти Таро "Диявол" і "Король Жезлів"

Ці тарологічні карти рекомендують представникам Близнюків бути обережними і остерігатися маніпуляцій. Тарологиня Анжела Перл каже, що в Молодик, який буде 27 квітня, всі страхи цих людей можуть проявитися, а їхні таємниці можуть відкритися. Однак, Близнюкам обов’язково потрібно з ними впоратися.

Водночас, люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, будуть на вершині успіху. Їм варто чекати на перемогу, рух уперед і радість від життя, а біля них буде чоловік під знаками Зодіаку Овен, Лев або Стрілець.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карти Таро "Десятка Пентаклів" і "П’ятірка Кубків"

Одна з цих карт Таро каже, що представникам такого зодіакального знаку варто очікувати застілля, святкових заходів і приємних зустрічей із друзями. У Молодик вони можуть досягти успіхів або отримати непоганий прибуток у вигляді значної суми грошей.

Водночас, Анжела Перл наголошує, що Раки в цей момент можуть розчаруватися, оскільки хтось може не дотримати своєї обіцянки, чим засмутить Раків.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карти Таро "Місяць" і "Дев’ятка Кубків"

Тарологиня стверджує, що у житті представників цього знака Зодіаку є ситуація, яка покрита туманом. Плани Дів у Молодик 27 квітня можуть різко змінитися. У них можуть виникнути затримки і паузи доти, доки ситуація не вирішиться.

Водночас, люди під цим знаком можуть отримати новини або від мами, або стосовно вагітності. Також Діви зможуть побачити свій внутрішній світ у Молодик.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

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