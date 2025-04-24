Гороскоп Таро в Новолуние 27 апреля 2025 — каким знакам Зодиака нужно быть осторожными

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Представителям нескольких знаков зодиакального круга в Новолуние 27 апреля 2025 года стоит остерегаться событий, которые будут происходить вокруг них. Таролог Анжела Перл рассказала, каким трем знакам Зодиака нужно быть внимательными и осторожными в этот день.

Об этом Анжела Перл рассказывает на своем канале в YouTube.

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Близнецы — карты Таро "Дьявол" и "Король Жезлов"

Эти тарологические карты рекомендуют представителям Близнецов быть осторожными и остерегаться манипуляций. Таролог Анжела Перл говорит, что в Новолуние, которое будет 27 апреля, все страхи этих людей могут проявиться, а их тайны могут открыться. Однако, Близнецам обязательно нужно с ними справиться.

В то же время, люди, которые родились под этим знаком Зодиака, будут на вершине успеха. Им стоит ждать победу, движение вперед и радость от жизни, а возле них будет мужчина под знаками Зодиака Овен, Лев или Стрелец.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карты Таро "Десятка Пентаклей" и "Пятерка Кубков"

Одна из этих карт Таро говорит, что представителям такого зодиакального знака стоит ожидать застолья, праздничных мероприятий и приятных встреч с друзьями. В Новолуние они могут достичь успехов или получить неплохую прибыль в виде значительной суммы денег.

В то же время, Анжела Перл отмечает, что Раки в этот момент могут разочароваться, поскольку кто-то может не сдержать своего обещания, чем огорчит Раков.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карты Таро "Луна" и "Девятка Кубков"

Таролог утверждает, что в жизни представителей этого знака Зодиака есть ситуация, которая покрыта туманом. Планы Дев в Новолуние 27 апреля могут резко измениться. У них могут возникнуть задержки и паузы до тех пор, пока ситуация не решится.

В то же время, люди под этим знаком могут получить новости или от мамы, или касательно беременности. Также Девы смогут увидеть свой внутренний мир в Новолуние.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

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