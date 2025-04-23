Яким знакам Зодіаку пощастить з грошима в Молодик 27 квітня 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: Freepik

У неділю, 27 квітня 2025 року, відбудеться Молодик, тому саме час дізнатися, що нам підготували карти. Тарологиня Анжела Перл розповіла, які знаки Зодіаку отримають нові фінансові можливості та будуть найщасливішими цього дня.

Про це Анжела Перл розповідає на своєму каналі в YouTube.

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Овен — карти Таро "Сімка Пентаклів" і "Паж Пентаклів"

Представникам цього знака Зодіаку варто очікувати покращення фінансового стану в Молодик. На шляху цих людей з’являться нові можливості у вигляді прибуткової роботи або гарного клієнта. Тарологиня Анжела Перл також рекомендує чогось навчитися, щоб отримати гроші.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карти Таро "Король Пентаклів" і "Лицар Жезлів"

У Молодик поруч з представницями цього зодіакального знаку буде чоловік під знаками Телець, Діва або Козеріг. Також 27 квітня може вирішитися питання з грошима, адже цього дня хтось допоможе Левам, завдяки чому вони отримають гроші.

Також люди під цим знаком Зодіаку вирушать у якусь подорож, кудись поїдуть і рухатимуться вперед. До того ж, Леви захочуть діяти, і в цьому вони отримають довгострокову підтримку.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

Стрілець — карти Таро "Лицар Пентаклів" і "Шістка Пентаклів"

Представники цього знака Зодіаку можуть покращити свій фінансовий стан і отримати непоганий прибуток. Тому Молодик 27 квітня буде для них доволі непоганим у фінансовому плані. Також карти Таро кажуть, що Стрільці можуть вирушити у відрядження або кудись поїхати по роботі.

Справи цих людей будуть розвиватися, а самі вони рухатимуться в правильному напрямку.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карти Таро "Колісниця" і "Король Кубків"

Козероги захочуть "взяти бика за роги" і тримати ситуацію під власним контролем. Представникам цього зодіакального знаку вдасться отримати справжній тріумф і покращити свої фінансові справи.

Весь цей час біля жінок під цим знаком буде чоловік під знаками Рак, Скорпіон або Риби, який не тільки вислухає їх, а й підтримує і потурбується.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

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