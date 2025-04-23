Каким знакам Зодиака повезет с деньгами в Новолуние 27 апреля 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: Freepik

В воскресенье, 27 апреля 2025 года, состоится Новолуние, поэтому самое время узнать, что нам подготовили карты. Таролог Анжела Перл рассказала, какие знаки Зодиака получат новые финансовые возможности и будут самыми счастливыми в этот день.

Об этом Анжела Перл рассказывает на своем канале в YouTube.

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Знаки Зодиака, которым повезет в Новолуние 27 апреля по Таро

Овен — карты Таро "Семерка Пентаклей" и "Паж Пентаклей"

Представителям этого знака Зодиака стоит ожидать улучшения финансового состояния в Новолуние. На пути этих людей появятся новые возможности в виде прибыльной работы или хорошего клиента. Таролог Анжела Перл также рекомендует чему-то научиться, чтобы получить деньги.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карты Таро "Король Пентаклей" и "Рыцарь Жезлов"

В Новолуние рядом с представительницами этого зодиакального знака будет мужчина под знаками Телец, Дева или Козерог. Также 27 апреля может решиться вопрос с деньгами, ведь в этот день кто-то поможет Львам, благодаря чему они получат деньги.

Также люди под этим знаком Зодиака отправятся в какое-то путешествие, куда-то поедут и будут двигаться вперед. К тому же, Львы захотят действовать, и в этом они получат долгосрочную поддержку.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Pinterest

Стрелец — карты Таро "Рыцарь Пентаклей" и "Шестерка Пентаклей"

Представители этого знака Зодиака могут улучшить свое финансовое состояние и получить неплохую прибыль. Поэтому Новолуние 27 апреля будет для них довольно неплохим в финансовом плане. Также карты Таро говорят, что Стрельцы могут отправиться в командировку или куда-то поехать по работе.

Дела этих людей будут развиваться, а сами они будут двигаться в правильном направлении.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карты Таро "Колесница" и "Король Кубков"

Козероги захотят "взять быка за рога" и держать ситуацию под собственным контролем. Представителям этого зодиакального знака удастся получить настоящий триумф и улучшить свои финансовые дела.

Все это время возле женщин под этим знаком будет мужчина под знаками Рак, Скорпион или Рыбы, который не только выслушает их, но и поддержит и позаботится.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

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