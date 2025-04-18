Який знак Зодіаку почне нове життя в травні 2025 року — Таро прогноз

Тарологиня з картою Таро в руках. Фото: Freepik

Представники одного знака зодіакального сузір’я в травні цього року відкриють "нову сторінку" в своєму житті. Відома тарологиня Анжела Перл розповіла, для якого знака Зодіаку останній місяць весни 2025 року буде періодом радикальних змін у житті.

Про це Анжела Перл розповіла на своєму каналі в YouTube.

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Тарологиня Анжела Перл каже, що знаком Зодіаку, в якого зміниться життя в травні цього року, є Рак. Йому випала тарологічні карти, які свідчать про певні зміни в житті.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Карта Таро "Світ"

Ця карта Таро обіцяє представникам Рака політ до іншої країни або цікаву подорож. Також у житті цих людей може змінитися статус, завершитися навчання, а також бути шлюб або навіть розлучення. Проте, тарологиня каже, що у Раків у травні можуть початися стосунки.

Взагалі ця тарологічна карта символізує закінчення старого і початок нового етапу в житті. Тому Раки можуть почати нову главу життя наступного місяця.

Карта Таро "Закохані"

Ця тарологічна карта символізує в особистому житті обву, закоханість і нові стосунки, а в професійному — партнерство і колаборацію. Тому наступного місяця в представників Раку можуть змінитися стосунки або бізнес.

Карта Таро "Верховна Жриця"

У травні 2025 року представники Раку відкриють якусь таємницю або дізнаються інформацію, яка була прихована раніше. Ці люди можуть звернутися по допомогу до таролога або астролога, але Анжела Перл рекомендує дослухатися до інтуїції.

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Ця карта Таро символізує стабільність, тому Ракам варто не витрачати гроші, а намагатися накопичити їх.

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