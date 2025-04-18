Какой знак Зодиака начнет новую жизнь в мае 2025 — Таро прогноз

Таролог с картой Таро в руках. Фото: Freepik

Представители одного знака зодиакального созвездия в мае этого года откроют "новую страницу" в своей жизни. Известный таролог Анжела Перл рассказала, для какого знака Зодиака последний месяц весны 2025 года будет периодом радикальных изменений в жизни.

Об этом Анжела Перл рассказала на своем канале в YouTube.

Реклама

Читайте также:

Знак Зодиака, который начнет новую жизнь в мае 2024 года по Таро

Таролог Анжела Перл говорит, что знаком Зодиака, у которого изменится жизнь в мае этого года, является Рак. Ему выпала тарологические карты, которые свидетельствуют об определенных изменениях в жизни.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Карта Таро "Мир"

Эта карта Таро обещает представителям Рака полет в другую страну или интересное путешествие. Также в жизни этих людей может измениться статус, завершиться обучение, а также быть брак или даже развод. Тем не менее, таролог говорит, что у Раков в мае могут начаться отношения.

Вообще эта тарологическая карта символизирует окончание старого и начало нового этапа в жизни. Поэтому Раки могут начать новую главу жизни в следующем месяце.

Карта Таро "Влюбленные"

Эта тарологическая карта символизирует в личной жизни обву, влюбленность и новые отношения, а в профессиональной — партнерство и коллаборацию. Поэтому в следующем месяце у представителей Рака могут измениться отношения или бизнес.

Карта Таро "Верховная Жрица"

В мае 2025 года представители Рака откроют какую-то тайну или узнают информацию, которая была скрыта раньше. Эти люди могут обратиться за помощью к тарологу или астрологу, но Анжела Перл рекомендует прислушиваться к интуиции.

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует стабильность, поэтому Ракам стоит не тратить деньги, а стараться накопить их.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака исправят ошибки в начале мая 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака придется сделать трудный выбор в конце апреля 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака получат интересное предложение до конца апреля 2025 года.