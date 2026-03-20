Місячний календар стрижок на квітень 2026: сприятливі дні, коли стригти та фарбувати волосся

Дівчина перед дзеркалом, різні фази Місяця.

Квітень — час, коли природа остаточно оживає, а разом із теплом приходить енергія оновлення. У цей період хочеться змін як у житті, так і у зовнішності. Можна почати із зачіски. А щоб результат порадував, астрологи радять звернутися до місячного календаря. Вдало обрана дата сприяє зміцненню волосся, активізує його ріст і покращує зовнішній вигляд.

Новини.LIVE розповідає, які дати сприятливі для стрижки, фарбування та зміни зачіски, а які можуть нашкодити вашому волоссю.

Місяць, що зростає — 1 квітня;

— 1 квітня; Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;

— 2 квітня о 05:11 за Києвом; Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;

— з 3 по 16 квітня; Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;

— 17 квітня о 14:51 за Києвом; Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;

— з 18 по 30 квітня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця.

Як Місяць впливає на стан волосся

Астрологи кажуть, що фази Місяця по-різному впливають на ріст і якість волосся:

Повня — ідеальний момент для доглядових процедур: зміцнення волосся, живлення та відновлення;

— ідеальний момент для доглядових процедур: зміцнення волосся, живлення та відновлення; Молодик — день, коли волосся особливо вразливе, тому стрижку, фарбування та інші процедури варто відкласти;

— день, коли волосся особливо вразливе, тому стрижку, фарбування та інші процедури варто відкласти; Місяць, що спадає — чудовий період для тих, хто хоче зберегти форму стрижки надовго, а також зробити волосся міцнішим;

— чудовий період для тих, хто хоче зберегти форму стрижки надовго, а також зробити волосся міцнішим; Місяць, що росте — сприятливий час для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся швидко відростало і ставало густішим.

Важливо також звертати увагу на знак Зодіаку, у якому перебуває Місяць:

Риби, Рак, Скорпіон — волосся швидко росте, стає міцнішим та здоровішим;

— волосся швидко росте, стає міцнішим та здоровішим; Козеріг, Діва, Телець — стрижка сприяє зміцненню, волосся стає блискучим та гладеньким;

— стрижка сприяє зміцненню, волосся стає блискучим та гладеньким; Водолій, Близнюки, Терези — стрижка може негативно позначитися на стані волосся;

— стрижка може негативно позначитися на стані волосся; Стрілець, Лев, Овен — найсприятливіший період для експериментів із зачісками, але доглядові процедур будуть неефективні.

Які дні сприятливі для стрижки у квітні 2026 року

Вдалий день за фазами Місяця може позитивно вплинути на стан волосся, прискорити його ріст і зробити його більш здоровим.

Сприятливі дні для стрижки, завивки, ламінування та кардинальної зміни зачіски: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 квітня.

Сприятливі дати для догляду або підрізання кінчиків: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 квітня.

Найсприятливіші дні для фарбування: 1, 3, 10, 12, 22, 24, 28, 29, 30 квітня.

Які дати несприятливі для стрижки у квітні 2026 року

Деякі місячні дні можуть принести шкоду вашому волоссю. У квітні днів, коли слід уникати візитів до перукаря, всього три: 16, 17, 18. У цей час не можна ні стригти волосся, ні фарбувати. Будь-які хімічні завивки та кератин під забороною. Але допускаються доглядові процедури спрямовані на живлення та зволоження.

