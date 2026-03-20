Лунный календарь стрижек на апрель 2026: благоприятные дни, когда стричь и красить волосы

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: благоприятные дни
Апрель — время, когда природа окончательно оживает, а вместе с теплом приходит энергия обновления. В этот период хочется перемен как в жизни, так и во внешности. Можно начать с прически. А чтобы результат порадовал, астрологи советуют обратиться к лунному календарю. Удачно выбранная дата способствует укреплению волос, активизирует их рост и улучшает внешний вид.
Фазы Луны в апреле 2026 — когда будет полнолуние и новолуние
- Растущая Луна — 1 апреля;
- Полнолуние в знаке Весы — 2 апреля в 05:11 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля;
- Новолуние в знаке Овна — 17 апреля в 14:51 по Киеву;
- Растущая Луна — с 18 по 30 апреля;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Как Луна влияет на состояние волос
Астрологи говорят, что фазы Луны по-разному влияют на рост и качество волос:
- Полнолуние — идеальный момент для уходовых процедур: укрепления волос, питания и восстановления;
- Новолуние — день, когда волосы особенно уязвимы, поэтому стрижку, окрашивание и другие процедуры стоит отложить;
- Убывающая луна — отличный период для тех, кто хочет сохранить форму стрижки надолго, а также сделать волосы более крепкими;
- Растущая луна — благоприятное время для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы быстро отрастали и становились гуще.
Важно также обращать внимание на знак Зодиака, в котором находится Луна:
- Рыбы, Рак, Скорпион — волосы быстро растут, становятся крепче и здоровее;
- Козерог, Дева, Телец — стрижка способствует укреплению, волосы становятся блестящими и гладкими;
- Водолей, Близнецы, Весы — стрижка может негативно сказаться на состоянии волос;
- Стрелец, Лев, Овен — самый благоприятный период для экспериментов с прическами, но уходовые процедуры будут неэффективны.
Какие дни благоприятны для стрижки в апреле 2026 года
Удачный день по фазам Луны может положительно повлиять на состояние волос, ускорить их рост и сделать их более здоровыми.
Благоприятные дни для стрижки, завивки, ламинирования и кардинальной смены прически: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля.
Благоприятные даты для ухода или подрезания кончиков: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля.
Самые благоприятные дни для окрашивания: 1, 3, 10, 12, 22, 24, 28, 29, 30 апреля.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в апреле 2026 года
Некоторые лунные дни могут принести вред вашим волосам. В апреле дней, когда следует избегать визитов к парикмахеру, всего три: 16, 17, 18. В это время нельзя ни стричь волосы, ни красить. Любые химические завивки и кератин под запретом. Но допускаются уходовые процедуры направленные на питание и увлажнение.
Также делимся лунным календарем дел на апрель 2026 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для новых начинаний, финансовых решений и творческих идей.
