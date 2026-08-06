Місячний календар на 6 серпня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та чого уникати

Місячний календар, силует дівчини навпроти Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Спадний Місяць перебуває у Тельці, допомагаючи сповільнитися та зосередитися на тому, що справді має цінність. У четвер, 6 серпня, багато людей відчують потребу у внутрішньому спокої. Енергія цього дня сприяє маленьким, але важливим крокам, які поступово наближають до бажаної мети.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 6 серпня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 6 серпня 2026

У четвер, 6 серпня, спадний Місяць перебуватиме у знаку Тельця. Цей знак посилює прагнення до стабільності, матеріального добробуту та домашнього затишку.

День пройде під впливом двох місячних діб. До 20:09 триватиме 23-тя місячна доба, яку пов'язують із наполегливістю та внутрішньою силою. А після розпочнеться 24-та місячна доба — період накопичення енергії та відновлення ресурсів.

Як спадний Місяць у Тельці вплине на день

Місяць у Тельці робить день більш врівноваженим і передбачуваним. Люди стають терплячішими, уважніше ставляться до фінансових питань, цінують комфорт і прагнуть уникати зайвого ризику.

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23-тя місячна доба допоможе не відступати перед труднощами. Увечері, після початку 24-ї місячної доби, настрій стане спокійнішим. З'явиться більше внутрішньої впевненості, а також бажання приділити увагу близьким або зайнятися тим, що приносить душевний комфорт.

Які три речі подарують удачу сьогодні

Енергетика цього дня не любить поспіху. Удача прийде, якщо зробити хоча б одну з цих простих справ:

Наведіть лад у фінансах. Перегляньте свій бюджет, сплануйте найближчі витрати або подумайте, як можна збільшити заощадження. Завершіть одну важливу справу. Це подарує відчуття легкості та відкриє простір для нових можливостей. Створіть навколо себе атмосферу затишку. Наведіть порядок удома, приготуйте улюблену страву, проведіть вечір із родиною або просто знайдіть час для відпочинку.

Що сприятливо робити 6 серпня

Спадний Місяць у Тельці сприяє справам, які дають довготривалий результат. А енергії 23-ї та 24-ї місячних діб підтримують людей, які діють спокійно, послідовно й не відволікаються на дрібниці.

Місячний календар радить присвятити день таким справам:

завершувати важливі робочі завдання;

планувати бюджет і великі покупки;

наводити лад удома або на робочому місці;

приділяти увагу здоров'ю та відновленню сил;

займатися творчістю або улюбленим хобі;

проводити більше часу з рідними;

знаходити час для спокійного відпочинку.

Чого краще уникати 6 серпня

Попри врівноважену енергетику дня, деякі рішення можуть виявитися помилковими, якщо ухвалювати їх поспіхом або під впливом емоцій.

Сьогодні не можна:

ризикувати великими сумами грошей;

вступати в суперечки, особливо через дрібниці;

поспішати з важливими рішеннями;

перевантажувати себе роботою.

Символ дня

Символом 23-ї місячної доби є Крокодил. Він уособлює силу характеру, витривалість і здатність долати перешкоди. Після 20:09 розпочнеться 24-та місячна доба, символом якої є Ведмідь. Він асоціюється зі спокоєм та накопиченням сил.

Головна порада дня

Не женіться за швидкими результатами. Сьогодні успіх приходить до тих, хто діє терпляче, довіряє власному досвіду й будує майбутнє на міцному фундаменті.

Афірмація дня

"Я ціную те, що маю, і впевнено створюю життя, у якому є достаток, гармонія та внутрішній спокій".

Колір дня

Смарагдово-зелений. Цей колір добре перегукується з енергією Місяця у Тельці. Він символізує достаток, стабільність, зростання та гармонію.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 6 серпня

Телець

Місяць у вашому знаку допоможе відчути більше впевненості. День сприятливий для фінансових рішень і домашніх справ.

Діва

Ви сьогодні сяятимете. Вдалими можуть бути робочі питання, планування бюджету, навчання та будь-які справи, що потребують організованості.

Козеріг

Ви можете успішно завершити важливі проєкти, зміцнити професійні позиції та закласти основу для майбутніх досягнень.

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