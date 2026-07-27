Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячний календар на серпень 2026: у які три дні не можна нічого планувати

Місячний календар на серпень 2026: у які три дні не можна нічого планувати

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 10:29
Місячний календар справ на серпень 2026: коли сприятливі та несприятливі дні
Календар на серпень 2026, дівчина з Місяцем. Колаж: Новини.LIVE

В останній місяць літа відбудуться одразу кілька важливих астрологічних подій: молодик і сонячне затемнення у Леві, а також повня і місячне затемнення у Рибах. Місячний календар на серпень 2026 року допоможе обрати найкращі дні для важливих рішень, роботи, фінансових справ, подорожей та особистого життя.

Новини.LIVE розповідає, коли варто планувати важливі справи, а в які дні краще уникати поспішних рішень у серпні 2026.

Фази Місяця у серпні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 11 серпня;
  • Молодик у знаку Лева —12 серпня о 20:37 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 13 по 27 серпня;
  • Повня у знаку Риби — 28 серпня о 07:19 за київським часом;
  • Місяць, що спадає — з 39 по 31 серпня;
  • Сонячне затемнення у знаку Лева — 12 серпня о 20:10 за київським часом;
  • Місячне затемнення у знаку Риби — 28 серпня о 04:14 за київським часом.

Які дні сприятливі у серпні 2026 за місячним календарем

Найсприятливішими днями для різних справ та нових починань у серпні 2026 року будуть: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 серпня.

Які дні будуть несприятливі у серпні 2026

До несприятливих дат астрологи відносять: 13, 27, 28 серпня. У ці дні радять уникати ризикованих рішень, великих фінансових вкладень, конфліктів і поспішних змін.

Читайте також:

Сприятливі дні для різних справ у серпні 2026

Для нових починань: 15, 16, 17.

Для завершення старих справ і очищення простору: 30, 31.

Для роботи, кар'єри та навчання: 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24.

Для фінансових справ: 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.

Для подорожей: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.

Для творчості та спорту: 21, 22, 23, 24.

Для романтичних зустрічей і щирих розмов: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.

Для заручин і весілля: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.

Для походу до лікаря: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку знайдуть велике кохання у серпні 2026.

Також дізнавайтесь, хто зі знаків Зодіаку матиме великий фінансовий успіх в останній місяць літа.

місячний календар сприятливі дати фаза Місяця
Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації