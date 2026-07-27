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Главная Праздники Лунный календарь на август 2026: в какие три дня нельзя ничего планировать

Лунный календарь на август 2026: в какие три дня нельзя ничего планировать

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 10:29
Лунный календарь дел на август 2026: когда благоприятные и неблагоприятные дни
Календарь на август 2026 года, девушка с Луной. Коллаж: Новини.LIVE

В последний месяц лета произойдут сразу несколько важных астрологических событий: новолуние и солнечное затмение в знаке Льва, а также полнолуние и лунное затмение в знаке Рыб. Лунный календарь на август 2026 года поможет выбрать лучшие дни для важных решений, работы, финансовых дел, путешествий и личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, когда стоит планировать важные дела, а в какие дни лучше избегать поспешных решений в августе 2026 года.

Фазы Луны в августе 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 11 августа;
  • Новолуние в знаке Льва — 12 августа в 20:37 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 13 по 27 августа;
  • Полнолуние в знаке Рыб — 28 августа в 07:19 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 39 по 31 августа;
  • Солнечное затмение в знаке Льва — 12 августа в 20:10 по киевскому времени;
  • Лунное затмение в знаке Рыб — 28 августа в 04:14 по киевскому времени.

Какие дни благоприятны в августе 2026 по лунному календарю

Наиболее благоприятными днями для различных дел и новых начинаний в августе 2026 года будут: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 августа.

Какие дни будут неблагоприятными в августе 2026 года

К неблагоприятным датам астрологи относят: 13, 27, 28 августа. В эти дни рекомендуется избегать рискованных решений, крупных финансовых вложений, конфликтов и поспешных перемен.

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Благоприятные дни для различных дел в августе 2026 года

Для новых начинаний: 15, 16, 17.

Для завершения старых дел и очищения пространства: 30, 31.

Для работы, карьеры и учебы: 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24.

Для финансовых дел: 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.

Для путешествий: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.

Для творчества и спорта: 21, 22, 23, 24.

Для романтических встреч и искренних разговоров: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.

Для помолвки и свадьбы: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.

Для визита к врачу: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака найдут большую любовь в августе 2026 года.

Также узнайте, кто из знаков Зодиака добьется большого финансового успеха в последний месяц лета.

лунный календарь благоприятные даты фаза Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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