Лунный календарь на 6 августа 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего следует избегать

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Убывающая Луна находится в Тельце, помогая замедлить темп и сосредоточиться на том, что действительно имеет ценность. В четверг, 6 августа, многие люди почувствуют потребность во внутреннем спокойствии. Энергия этого дня способствует маленьким, но важным шагам, которые постепенно приближают к желанной цели.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 6 августа, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 6 августа 2026

В четверг, 6 августа, убывающая Луна будет находиться в знаке Тельца. Этот знак усиливает стремление к стабильности, материальному благополучию и домашнему уюту.

День пройдет под влиянием двух лунных суток. До 20:09 продлится 23-е лунные сутки, которые связывают с настойчивостью и внутренней силой. А после начнутся 24-е лунные сутки — период накопления энергии и восстановления ресурсов.

Как убывающая Луна в Тельце повлияет на день

Луна в Тельце делает день более уравновешенным и предсказуемым. Люди становятся терпеливее, внимательнее относятся к финансовым вопросам, ценят комфорт и стремятся избегать лишнего риска.

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23-е лунные сутки помогут не отступать перед трудностями. Вечером, после начала 24-х лунных суток, настроение станет более спокойным. Появится больше внутренней уверенности, а также желание уделить внимание близким или заняться тем, что приносит душевный комфорт.

Какие три вещи принесут удачу сегодня

Энергетика этого дня не любит спешки. Удача придет, если сделать хотя бы одно из этих простых дел:

Наведите порядок в финансах. Пересмотрите свой бюджет, спланируйте ближайшие расходы или подумайте, как можно увеличить сбережения. Завершите одно важное дело. Это подарит ощущение легкости и откроет пространство для новых возможностей. Создайте вокруг себя атмосферу уюта. Наведите порядок дома, приготовьте любимое блюдо, проведите вечер с семьей или просто найдите время для отдыха.

Что полезно делать 6 августа

Убывающая Луна в Тельце благоприятна для дел, приносящих долгосрочный результат. А энергии 23-х и 24-х лунных суток поддерживают людей, которые действуют спокойно, последовательно и не отвлекаются на мелочи.

Лунный календарь советует посвятить день следующим делам:

завершать важные рабочие задачи;

планировать бюджет и крупные покупки;

наводить порядок дома или на рабочем месте;

уделять внимание здоровью и восстановлению сил;

заниматься творчеством или любимым хобби;

проводить больше времени с родными;

находить время для спокойного отдыха.

Чего лучше избегать 6 августа

Несмотря на сбалансированную энергетику дня, некоторые решения могут оказаться ошибочными, если принимать их в спешке или под влиянием эмоций.

Сегодня нельзя:

рисковать крупными суммами денег;

вступать в споры, особенно из-за мелочей;

спешить с важными решениями;

перегружать себя работой.

Символ дня

Символом 23-х лунных суток является Крокодил. Он олицетворяет силу характера, выносливость и способность преодолевать препятствия. После 20:09 начнутся 24-е лунные сутки, символом которых является Медведь. Он ассоциируется со спокойствием и накоплением сил.

Главный совет дня

Не гонитесь за быстрыми результатами. Сегодня успех приходит к тем, кто действует терпеливо, доверяет собственному опыту и строит будущее на прочном фундаменте.

Аффирмация дня

"Я ценю то, что имею, и уверенно создаю жизнь, в которой есть достаток, гармония и внутреннее спокойствие".

Цвет дня

Изумрудно-зеленый. Этот цвет хорошо перекликается с энергией Луны в Тельце. Он символизирует изобилие, стабильность, рост и гармонию.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 6 августа

Телец

Луна в вашем знаке поможет почувствовать больше уверенности. День благоприятен для финансовых решений и домашних дел.

Дева

Вы сегодня будете сиять. Удачными могут быть рабочие вопросы, планирование бюджета, учеба и любые дела, требующие организованности.

Козерог

Вы сможете успешно завершить важные проекты, укрепить профессиональные позиции и заложить основу для будущих достижений.

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