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Головна Свята Перший тиждень серпня принесе великі гроші чотирьом знакам Зодіаку: Таро-прогноз

Перший тиждень серпня принесе великі гроші чотирьом знакам Зодіаку: Таро-прогноз

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 09:29
Фінансовий Таро-прогноз на тиждень 3-9 серпня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Перший тиждень серпня матиме потужну енергетику й стане періодом можливостей для багатьох представників зодіакального кола. Карти Таро назвали знаки Зодіаку, які здобудуть успіх у грошових питаннях у період з 3 по 9 серпня.

Новини.LIVE розповідає, кому ж перший тиждень серпня подарує фінансову удачу та приємні зміни.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Перший тиждень серпня пройде під знаком стабільності та винагороди за попередню працю. "Дев'ятка Пентаклів" говорить про результат докладених зусиль. Ви можете отримати приємну новину, додатковий прибуток або можливість покращити своє фінансове становище. Це хороший період для того, щоб завершувати важливі справи, домовлятися про оплату своєї роботи.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про несподівані повороти подій. У фінансовій сфері це може означати шанс, який з'явиться раптово: новий проєкт, вигідна пропозиція або знайомство, що відкриє двері до додаткового заробітку. Тож, уважно ставтеся до пропозицій у період з 3 по 9 серпня, адже серед них може бути можливість, яку не варто втрачати.

Скорпіон — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" обіцяє шанс на новий фінансовий старт. У цей період ви можете побачити нову перспективу. Це може бути нова робота, додатковий напрям діяльності або рішення, яке в майбутньому принесе прибуток. Будьте уважними до деталей і не відкладайте важливі кроки, якщо з'явиться хороший шанс.

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Козеріг — карта Таро "Король Пентаклів"

Перший тиждень серпня може стати часом зміцнення фінансових позицій. Ви можете нарешті отримати результат від довготривалої роботи або знайти спосіб зробити свої доходи стабільнішими. Особливо сприятливим період може бути для підприємницьких і професійних рішень. Дійте практично: плануйте бюджет, розраховуйте ризики.

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Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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