Місячний календар на 4 серпня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та чого уникати

Місячний календар, силует дівчини навпроти Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Спадний Місяць, який сьогодні, 4 серпня, перебуватиме у знаку Овна, допоможе навести лад у справах і зробити крок назустріч майбутнім успіхам. Перша половина дня заряджатиме рішучістю, а ближче до вечора енергія налаштовуватиме на спокій.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 4 серпня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 4 серпня 2026

У вівторок, 4 серпня, спадний Місяць перебуватиме в Овні. Це період, коли багато людей відчуватимуть впевненість та рішучість.

День пройде під впливом 21-ї місячної доби, яку вважають одним із найактивніших періодів другої половини місячного циклу. Вона символізує силу волі, сміливість і готовність долати перешкоди. А о 19:24 за Києвом розпочнеться 22 місячна доба, яку пов'язують із мудрістю, отриманням нових знань, інтуїцією та здатністю побачити приховані можливості.

Як спадний Місяць в Овні вплине на день

Поєднання енергій спадного Місяця в Овні та 21-ї місячної доби підштовхує до дій. Може з'явитися бажання швидше вирішити питання, які давно накопичувалися, проявити ініціативу. Овен посилює прямолінійність, впевненість і прагнення діяти. Водночас люди можуть гостріше реагувати на обмеження, сильніше відчувати потребу у свободі та бажання довести свою правоту. Це не час для бездумного поспіху, а період, коли активність краще спрямовувати на вже розпочаті справи та конкретні цілі. Після переходу у 22-гу місячну добу енергетика стане більш спокійною. З'явиться потреба аналізувати події, шукати прихований сенс і робити висновки.

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Енергетика цього дня підтримує людей, які готові не лише мріяти, а й діяти. Всього два прості кроки можуть стати початком позитивних змін:

Зробіть одну важливу справу, яку давно відкладали. Неважливо, чи це телефонний дзвінок, важлива зустріч, оформлення документів або завершення проєкту. Наведіть лад у своєму просторі або фінансах. Такі дії символічно відкривають шлях для нових можливостей.

Що сприятливо робити 4 серпня

Спадний Місяць допомагає завершувати важливі справи, а 21-ша місячна доба додає сили та впевненості. Особливо успішними будуть справи, які потребують відповідальності, дисципліни та чіткого плану. Друга половина дня, особливо сприятиме всьому, що пов'язане зі стабільністю, домашнім затишком і матеріальним добробутом.

Місячний календар радить присвятити день таким заняттям:

завершувати важливі завдання;

проводити ділові зустрічі та переговори;

планувати бюджет;

впорядковувати фінансові справи;

займатися спортом або іншою фізичною активністю;

навчатися;

здобувати нові навички;

наводити лад удома чи на робочому місці;

приділяти час родині та людям, які вас підтримують.

Чого краще уникати 4 серпня

Попри сильну енергетику дня, поспіх і надмірна впертість можуть завадити досягти бажаного результату.

Цього дня астрологи не радять:

приймати рішення на емоціях;

конфліктувати, особливо через дрібниці;

брати на себе більше обов'язків, ніж ви реально можете виконати;

витрачати гроші на спонтанні покупки;

залишати незавершеними важливі справи, якщо їх можна закінчити вже сьогодні.

Символ дня

Символом 21-ї місячної доби є Кінь, який уособлює здатність долати перешкоди. Цей образ нагадує, що великі перемоги складаються з багатьох маленьких, але впевнених кроків.

Головна порада дня

Не відкладайте важливі рішення на потім лише через сумніви.

Афірмація дня

"Я впевнено рухаюся до своїх цілей. Я маю достатньо сил, щоб подолати перешкоди, мудрість — щоб приймати правильні рішення".

Колір дня

Зелений. Він символізує стабільність, розвиток, достаток і внутрішню рівновагу. Саме ці якості найкраще відповідають енергетиці дня.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 4 серпня

Телець

Ви можете відчути більше впевненості та внутрішнього спокою. День сприятливий для покупок, домашніх справ і планування.

Овен

Перша половина дня подарує вам заряд енергії та мотивації. Це гарний час, щоб завершити важливі справи або зробити перший крок до нової мети.

Діва

Практичність і уважність до деталей допоможуть вам використати можливості цього дня на максимум. Вдалими можуть бути робочі питання, навчання, планування бюджету.

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