Лунный календарь на 4 августа 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего избегать

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Убывающая Луна, которая сегодня, 4 августа, будет находиться в знаке Овна, поможет навести порядок в делах и сделать шаг навстречу будущим успехам. Первая половина дня зарядит решимостью, а ближе к вечеру энергия настроит на спокойствие.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 4 августа, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 4 августа 2026 года

Во вторник, 4 августа, убывающая Луна будет находиться в Овне. Это период, когда многие люди будут испытывать уверенность и решительность.

День пройдет под влиянием 21-х лунных суток, которые считаются одним из самых активных периодов второй половины лунного цикла. Они символизируют силу воли, смелость и готовность преодолевать препятствия. А в 19:24 по киевскому времени начнутся 22-е лунные сутки, которые связывают с мудростью, получением новых знаний, интуицией и способностью увидеть скрытые возможности.

Как убывающая Луна в Овне повлияет на день

Сочетание энергий убывающей Луны в Овне и 21-х лунных суток подталкивает к действиям. Может появиться желание побыстрее решить давно накопившиеся вопросы, проявить инициативу. Овен усиливает прямолинейность, уверенность и стремление действовать. В то же время люди могут острее реагировать на ограничения, сильнее ощущать потребность в свободе и желание доказать свою правоту. Это не время для бездумной спешки, а период, когда активность лучше направлять на уже начатые дела и конкретные цели. После перехода в 22-е сутки месяца энергетика станет более спокойной. Появится потребность анализировать события, искать скрытый смысл и делать выводы.

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Энергетика этого дня поддерживает людей, которые готовы не только мечтать, но и действовать. Всего два простых шага могут стать началом позитивных перемен:

Сделайте одно важное дело, которое давно откладывали. Неважно, будет ли это телефонный звонок, важная встреча, оформление документов или завершение проекта. Наведите порядок в своем пространстве или финансах. Такие действия символически открывают путь для новых возможностей.

Что полезно делать 4 августа

Убывающая Луна помогает завершать важные дела, а 21-е лунное сутки придают силы и уверенности. Особенно успешными будут дела, требующие ответственности, дисциплины и четкого плана. Вторая половина дня будет особенно благоприятна для всего, что связано со стабильностью, домашним уютом и материальным благополучием.

Лунный календарь советует посвятить день следующим занятиям:

завершать важные задачи;

проводить деловые встречи и переговоры;

планировать бюджет;

приводить в порядок финансовые дела;

заниматься спортом или другой физической активностью;

учиться;

приобретать новые навыки;

наводить порядок дома или на рабочем месте;

уделять время семье и людям, которые вас поддерживают.

Чего лучше избегать 4 августа

Несмотря на сильную энергетику дня, спешка и чрезмерное упрямство могут помешать достичь желаемого результата.

В этот день астрологи не рекомендуют:

принимать решения под влиянием эмоций;

вступать в конфликты, особенно из-за мелочей;

брать на себя больше обязанностей, чем вы реально можете выполнить;

тратить деньги на спонтанные покупки;

оставлять незавершенными важные дела, если их можно закончить уже сегодня.

Символ дня

Символом 21-го лунного дня является Лошадь, олицетворяющая способность преодолевать препятствия. Этот образ напоминает, что большие победы складываются из множества маленьких, но уверенных шагов.

Главный совет дня

Не откладывайте важные решения на потом только из-за сомнений.

Аффирмация дня

"Я уверенно движусь к своим целям. У меня достаточно сил, чтобы преодолевать препятствия, и мудрости — чтобы принимать правильные решения".

Цвет дня

Зеленый. Он символизирует стабильность, развитие, достаток и внутреннее равновесие. Именно эти качества лучше всего соответствуют энергетике дня.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 4 августа

Телец

Вы можете почувствовать больше уверенности и внутреннего спокойствия. День благоприятен для покупок, домашних дел и планирования.

Овен

Первая половина дня подарит вам заряд энергии и мотивации. Это хорошее время, чтобы завершить важные дела или сделать первый шаг к новой цели.

Дева

Практичность и внимательность к деталям помогут вам максимально использовать возможности этого дня. Удачными могут быть рабочие вопросы, обучение, планирование бюджета.

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