Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026: вдалі дні

Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026.

Квітень — чудовий місяць для оновлення образу, і новий колір волосся може стати ідеальним стартом. А щоб фарбування принесло красу та задоволення варто звернутися до місячного календаря. Астрологи переконують, що певні фази Місяця можуть посилити ефект, зробити волосся міцнішим і блискучішим.

Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026 року.

Фази Місяця у квітні 2026 року — коли буде повня та молодик

Місяць, що зростає — 1 квітня;

— 1 квітня; Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;

— 2 квітня о 05:11 за Києвом; Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;

— з 3 по 16 квітня; Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;

— 17 квітня о 14:51 за Києвом; Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;

— з 18 по 30 квітня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Як Місяць впливає на фарбування волосся

Залежно від фази Місяця, фарбування може подарувати красу або навпаки зіпсувати зачіску та погіршити стан волосся.

Місяць, що росте — найкращий час, коли фарба проникає глибше у структуру волосся, колір виходить насиченим і стійким. Можна експериментувати.

— найкращий час, коли фарба проникає глибше у структуру волосся, колір виходить насиченим і стійким. Можна експериментувати. Повня — період нестабільної енергетики. Фарба може лягти нерівномірно, а результат не виправдати очікування.

— період нестабільної енергетики. Фарба може лягти нерівномірно, а результат не виправдати очікування. Спадний Місяць — несприятливий час для радикальних змін, адже волосся втрачає силу. Краще обмежитися фарбуванням у свій природний тон для блиску.

— несприятливий час для радикальних змін, адже волосся втрачає силу. Краще обмежитися фарбуванням у свій природний тон для блиску. Молодик — день відновлення та перезапуску енергій. У цей час будь-які маніпуляції з волоссям можуть мати негативний ефект.

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у квітні 2026

Цього місяця Місяць дарує чимало вдалих моментів для зміни іміджу. Особливо це стосується фарбування, тонування чи маскування сивини.

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 4, 8, 14, 21, 27 квітня. Особливо добре вдаються процедури з фарбування сивини, складне колорування та освітлення.

Загалом хороші дати для оновлення кольору: 3, 9, 16, 28, 29 квітня.

Нейтральні дні для фарбування: 10, 11, 19, 24, 25, 30 квітня.

Які дати несприятливі для фарбування волосся у вікні 2026

Найгірші дні для зміни кольору: 7, 12, 15, 17, 18 квітня.

Не рекомендовані дати для фарбування: 1, 2, 5, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.

Догляд за волоссям за місячним календарем на квітень 2026

У квітні також радимо звернути на сприятливі дати для інших процедур:

маски та живлення : 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.

: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня. лікувальні процедури : 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.

: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня. ламінування та ботокс : 8, 19, 24, 29 квітня.

: 8, 19, 24, 29 квітня. біозавивка або хімічна завивка: 8, 16, 19, 24, 25 квітня.

Пропонуємо Вам також скористатися нашим місячним календарем стрижок на квітень 2026 року. Він допоможе обрати найсприятливішу дату для походу до перукаря, щоб ваше волосся залишалося здоровим та доглянутим.