Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026: вдалі дні

Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026: вдалі дні

Дата публікації: 21 березня 2026 12:32
Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026: вдалі дні
Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026. Фото: Новини.LIVE

Квітень — чудовий місяць для оновлення образу, і новий колір волосся може стати ідеальним стартом. А щоб фарбування принесло красу та задоволення варто звернутися до місячного календаря. Астрологи переконують, що певні фази Місяця можуть посилити ефект, зробити волосся міцнішим і блискучішим.

Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з місячним календарем фарбування волосся на квітень 2026 року.

  • Місяць, що зростає — 1 квітня;
  • Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;
  • Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Як Місяць впливає на фарбування волосся

Залежно від фази Місяця, фарбування може подарувати красу або навпаки зіпсувати зачіску та погіршити стан волосся.

  • Місяць, що росте — найкращий час, коли фарба проникає глибше у структуру волосся, колір виходить насиченим і стійким. Можна експериментувати.
  • Повня — період нестабільної енергетики. Фарба може лягти нерівномірно, а результат не виправдати очікування.
  • Спадний Місяць — несприятливий час для радикальних змін, адже волосся втрачає силу. Краще обмежитися фарбуванням у свій природний тон для блиску.
  • Молодик — день відновлення та перезапуску енергій. У цей час будь-які маніпуляції з волоссям можуть мати негативний ефект.

 

Дівчина фарбує волосся у салоні. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у квітні 2026

Цього місяця Місяць дарує чимало вдалих моментів для зміни іміджу. Особливо це стосується фарбування, тонування чи маскування сивини.

Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 4, 8, 14, 21, 27 квітня. Особливо добре вдаються процедури з фарбування сивини, складне колорування та освітлення.

Загалом хороші дати для оновлення кольору: 3, 9, 16, 28, 29 квітня. 

Нейтральні дні для фарбування: 10, 11, 19, 24, 25, 30 квітня.

Які дати несприятливі для фарбування волосся у вікні 2026

Найгірші дні для зміни кольору: 7, 12, 15, 17, 18 квітня.

Не рекомендовані дати для фарбування: 1, 2, 5, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.

Догляд за волоссям за місячним календарем на квітень 2026

У квітні також радимо звернути на сприятливі дати для інших процедур: 

  • маски та живлення: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.
  • лікувальні процедури: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.
  • ламінування та ботокс: 8, 19, 24, 29 квітня.
  • біозавивка або хімічна завивка: 8, 16, 19, 24, 25 квітня.

Пропонуємо Вам також скористатися нашим місячним календарем стрижок на квітень 2026 року. Він допоможе обрати найсприятливішу дату для походу до перукаря, щоб ваше волосся залишалося здоровим та доглянутим.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
