Місячний календар фарбування волосся на квітень 2026: вдалі дні
Квітень — чудовий місяць для оновлення образу, і новий колір волосся може стати ідеальним стартом. А щоб фарбування принесло красу та задоволення варто звернутися до місячного календаря. Астрологи переконують, що певні фази Місяця можуть посилити ефект, зробити волосся міцнішим і блискучішим.
Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з місячним календарем фарбування волосся на квітень 2026 року.
Фази Місяця у квітні 2026 року — коли буде повня та молодик
- Місяць, що зростає — 1 квітня;
- Повня у знаку Терези — 2 квітня о 05:11 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 3 по 16 квітня;
- Молодик у знаку Овна — 17 квітня о 14:51 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 18 по 30 квітня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Як Місяць впливає на фарбування волосся
Залежно від фази Місяця, фарбування може подарувати красу або навпаки зіпсувати зачіску та погіршити стан волосся.
- Місяць, що росте — найкращий час, коли фарба проникає глибше у структуру волосся, колір виходить насиченим і стійким. Можна експериментувати.
- Повня — період нестабільної енергетики. Фарба може лягти нерівномірно, а результат не виправдати очікування.
- Спадний Місяць — несприятливий час для радикальних змін, адже волосся втрачає силу. Краще обмежитися фарбуванням у свій природний тон для блиску.
- Молодик — день відновлення та перезапуску енергій. У цей час будь-які маніпуляції з волоссям можуть мати негативний ефект.
Які дні сприятливі для фарбування волосся у квітні 2026
Цього місяця Місяць дарує чимало вдалих моментів для зміни іміджу. Особливо це стосується фарбування, тонування чи маскування сивини.
Найсприятливіші дні для фарбування волосся: 4, 8, 14, 21, 27 квітня. Особливо добре вдаються процедури з фарбування сивини, складне колорування та освітлення.
Загалом хороші дати для оновлення кольору: 3, 9, 16, 28, 29 квітня.
Нейтральні дні для фарбування: 10, 11, 19, 24, 25, 30 квітня.
Які дати несприятливі для фарбування волосся у вікні 2026
Найгірші дні для зміни кольору: 7, 12, 15, 17, 18 квітня.
Не рекомендовані дати для фарбування: 1, 2, 5, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.
Догляд за волоссям за місячним календарем на квітень 2026
У квітні також радимо звернути на сприятливі дати для інших процедур:
- маски та живлення: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.
- лікувальні процедури: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 квітня.
- ламінування та ботокс: 8, 19, 24, 29 квітня.
- біозавивка або хімічна завивка: 8, 16, 19, 24, 25 квітня.
Читайте Новини.LIVE!