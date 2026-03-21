Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2026: удачные дни

Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2026: удачные дни

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 12:32
Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2026: удачные дни
Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2026. Фото: Новини.LIVE

Апрель — отличный месяц для обновления образа, и новый цвет волос может стать идеальным стартом. А чтобы окрашивание принесло красоту и удовольствие стоит обратиться к лунному календарю. Астрологи утверждают, что определенные фазы Луны могут усилить эффект, сделать волосы более крепкими и блестящими.

Новини.LIVE предлагает вам ознакомиться с лунным календарем окрашивания волос на апрель 2026 года.

Фазы Луны в апреле 2026 года — когда будет полнолуние и новолуние

  • Растущая Луна — 1 апреля;
  • Полнолуние в знаке Весы — 2 апреля в 05:11 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля;
  • Новолуние в знаке Овна — 17 апреля в 14:51 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 18 по 30 апреля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Как Луна влияет на окрашивание волос

В зависимости от фазы Луны, окрашивание может подарить красоту или наоборот испортить прическу и ухудшить состояние волос.

  • Растущая Луна — лучшее время, когда краска проникает глубже в структуру волос, цвет получается насыщенным и стойким. Можно экспериментировать.
  • Полнолуние — период нестабильной энергетики. Краска может лечь неравномерно, а результат не оправдать ожидания.
  • Убывающая Луна — неблагоприятное время для радикальных изменений, ведь волосы теряют силу. Лучше ограничиться окрашиванием в свой естественный тон для блеска.
  • Новолуние — день восстановления и перезапуска энергий. В это время любые манипуляции с волосами могут иметь негативный эффект.

 

Девушка красит волосы в салоне. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в апреле 2026 года

В этом месяце Луна дарит немало удачных моментов для смены имиджа. Особенно это касается окрашивания, тонирования или маскировки седины.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 4, 8, 14, 21, 27 апреля. Особенно хорошо удаются процедуры по окрашиванию седины, сложное колорирование и осветление.

В целом хорошие даты для обновления цвета: 3, 9, 16, 28, 29 апреля.

Нейтральные дни для окрашивания: 10, 11, 19, 24, 25, 30 апреля.

Какие даты неблагоприятны для окрашивания волос в окне 2026

Худшие дни для смены цвета: 7, 12, 15, 17, 18 апреля.

Не рекомендуемые даты для окрашивания: 1, 2, 5, 13, 20, 22, 23, 26 апреля.

Уход за волосами по лунному календарю на апрель 2026 года

В апреле также советуем обратить на благоприятные даты для других процедур:

  • маски и питание: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 апреля.
  • лечебные процедуры: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 апреля.
  • ламинирование и ботокс: 8, 19, 24, 29 апреля.
  • биозавивка или химическая завивка: 8, 16, 19, 24, 25 апреля.

Предлагаем Вам также воспользоваться нашим лунным календарем стрижек на апрель 2026 года. Он поможет выбрать самую благоприятную дату для похода к парикмахеру, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и ухоженными.

лунный календарь Фазы Луны благоприятные даты окрашивание волос
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации