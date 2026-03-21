Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2026: удачные дни

Апрель — отличный месяц для обновления образа, и новый цвет волос может стать идеальным стартом. А чтобы окрашивание принесло красоту и удовольствие стоит обратиться к лунному календарю. Астрологи утверждают, что определенные фазы Луны могут усилить эффект, сделать волосы более крепкими и блестящими.

Растущая Луна — 1 апреля;

— 1 апреля; Полнолуние в знаке Весы — 2 апреля в 05:11 по Киеву;

— 2 апреля в 05:11 по Киеву; Убывающая Луна — с 3 по 16 апреля;

— с 3 по 16 апреля; Новолуние в знаке Овна — 17 апреля в 14:51 по Киеву;

— 17 апреля в 14:51 по Киеву; Растущая Луна — с 18 по 30 апреля;

— с 18 по 30 апреля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Как Луна влияет на окрашивание волос

В зависимости от фазы Луны, окрашивание может подарить красоту или наоборот испортить прическу и ухудшить состояние волос.

Растущая Луна — лучшее время, когда краска проникает глубже в структуру волос, цвет получается насыщенным и стойким. Можно экспериментировать.

— лучшее время, когда краска проникает глубже в структуру волос, цвет получается насыщенным и стойким. Можно экспериментировать. Полнолуние — период нестабильной энергетики. Краска может лечь неравномерно, а результат не оправдать ожидания.

— период нестабильной энергетики. Краска может лечь неравномерно, а результат не оправдать ожидания. Убывающая Луна — неблагоприятное время для радикальных изменений, ведь волосы теряют силу. Лучше ограничиться окрашиванием в свой естественный тон для блеска.

— неблагоприятное время для радикальных изменений, ведь волосы теряют силу. Лучше ограничиться окрашиванием в свой естественный тон для блеска. Новолуние — день восстановления и перезапуска энергий. В это время любые манипуляции с волосами могут иметь негативный эффект.

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в апреле 2026 года

В этом месяце Луна дарит немало удачных моментов для смены имиджа. Особенно это касается окрашивания, тонирования или маскировки седины.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос: 4, 8, 14, 21, 27 апреля. Особенно хорошо удаются процедуры по окрашиванию седины, сложное колорирование и осветление.

В целом хорошие даты для обновления цвета: 3, 9, 16, 28, 29 апреля.

Нейтральные дни для окрашивания: 10, 11, 19, 24, 25, 30 апреля.

Какие даты неблагоприятны для окрашивания волос в окне 2026

Худшие дни для смены цвета: 7, 12, 15, 17, 18 апреля.

Не рекомендуемые даты для окрашивания: 1, 2, 5, 13, 20, 22, 23, 26 апреля.

Уход за волосами по лунному календарю на апрель 2026 года

В апреле также советуем обратить на благоприятные даты для других процедур:

маски и питание : 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 апреля.

: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 апреля. лечебные процедуры : 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 апреля.

: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 26 апреля. ламинирование и ботокс : 8, 19, 24, 29 апреля.

: 8, 19, 24, 29 апреля. биозавивка или химическая завивка: 8, 16, 19, 24, 25 апреля.

Предлагаем Вам также воспользоваться нашим лунным календарем стрижек на апрель 2026 года. Он поможет выбрать самую благоприятную дату для похода к парикмахеру, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и ухоженными.