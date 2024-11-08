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Михайлів день 2024 — найгарніші привітання з великим святом

8 листопада 2024 06:34
Світлана Зайцева - Редактор
Михайлів день 8 листопада 2024 — красиві привітання у прозі, віршах та листівках
Богослужіння у Соборы архистратига Михаїла. Фото: pomisna.info
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 8 листопада, українці відзначають велике церковне свято — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних, або Михайлів день. Це свято присвячене Архангелу Михаїлу, голові небесного воїнства, якого глибоко шанують православні християни.

Новини.LIVE підготували для вас найтепліші й найсвітліші привітання до Михайлового дня у віршах, прозі та святкових листівках. Нехай ці слова подарують радість вашим близьким і друзям.

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Ці привітання до Михайлового дня допоможуть вам передати теплі почуття та побажання близьким, розділяючи радість цього важливого свята:

Зі святом Собору Архістратига Михаїла! Прийміть мої щирі вітання з цим великим святом. Бажаю вам світла, миру й добра. Нехай Архангел Михаїл оберігає вас від усіх бід та негараздів!

***

У Михайлів день бажаю вам сміливості та впевненості!
Нехай кожен ваш крок буде наповнений рішучістю, а у серці завжди живе віра в себе та свої сили. Залишайтеся сильними та не відпускайте своє щастя!

***

Щирі побажання здоров'я й сили духу вам та вашій родині! З нагоди свята Архангела Михаїла бажаю вам міцного здоров'я, сили духу й терпіння. Нехай у вашому житті панує гармонія, а серце наповнюється спокоєм та радістю.

***

З Днем Собору Архістратига Михаїла! Бажаю вам в цей день тепла, гарного настрою й успіхів у всіх справах. Нехай Архангел Михаїл захищає вас і ваших рідних.

***

Щирі вітання з Михайловим днем! З щирого серця вітаю вас з цим світлим святом! У цей день, коли ми вшановуємо Архангела Михаїла, бажаю, щоб його сила й ім'я стали вашим оберегом, даруючи мир і спокій.

***

Теплі побажання любові й удачі! З Михайловим днем! Нехай це свято принесе вам щастя, справжню любов і  полум'я надії та віри, що не згасає. Нехай у вашій душі завжди панують тепло й радість!

***

Хай Архангел Михаїл оберігає вас! Бажаю, щоб Архангел Михаїл завжди посилав вам проміння добра й захисту. Нехай цей день буде для вас особливим і принесе у ваше життя більше гармонії, спокою й щастя. З Михайловим днем!

***

В цей святковий день бажаємо, щоб Архангел Михаїл охороняв вашу сім'ю й дарував вам більше чудес у житті. Нехай всі проблеми й негаразди оминають вас!

Привітання з Михайловим днем у красивих листівках 

Собор Архістратига Михаїла 2024 — щирі та теплі привітання
Привітання з Михайловим днем 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Михайловим днем у красивих листівках
Привітання з Михайловим днем 2024. Фото: Новини.LIVE
Михайлів день 2024 — найгарніші привітання з великим святом
Привітання з Михайловим днем 2024. Фото: Новини.LIVE
Михайлів день 8 листопада 2024 — красиві привітання
Привітання з Михайловим днем 2024. Фото: Новини.LIVE
Як красиво привітати з Собором архангела Михаїла 2024 року
Привітання з Михайловим днем 2024. Фото: Новини.LIVE

Вірші-привітання українською мовою з Днем Собору Архістратига Михаїла 2024

Бажаю, щоб архангел Михаїл
Вас від напастей захистив.
Хай ангели його Вас охороняють,
Біду і горе проганяють.

***

На Михайлів день
Благодаті я бажаю,
Хай тобі додасть він сили
І від бід оберігає!
Дім гармонією наповнить,
Захистить від справ гріховних,
Всі бажання виповнить
У цей світлий день церковний!

***

Михайлів день прийшов до вас у дім.
Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.
Хай сонце світить вам з небес.
А ви чекайте в цей день чудес!
Бажаємо благ всіх і добра,
А в сім'ях — радості, тепла.
Хай Бог завжди вас береже,
Хай свято щастя принесе!

***

В Михайлів день бажаю
Вам миру і добра,
Бажаю, щоб віра
У серцях ваших жила.
Добра молитва
Віру зміцнила,
Воїнство Архангела
Від бід захистило.

Відеопривітання на Михайлів день 2024 року 

 

 

Також пропонуємо дізнатися, які важливі заборони та традиції існують в Україні у свято Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

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