Михайлов день 8 ноября 2024 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Михайлов день 2024 — красивые поздравления с большим праздником
Сегодня, 8 ноября, украинцы отмечают большой церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных, или Михайлов день. Этот праздник посвящен Архангелу Михаилу, главе небесного воинства, которого глубоко уважают православные христиане.
Новини.LIVE подготовили для вас самые теплые и светлые поздравления к Михайловому дню в стихах, прозе и праздничных открытках. Пусть эти слова подарят радость вашим близким и друзьям.
Собор Архистратига Михаила 2024 — искренние и теплые поздравления в прозе
Эти поздравления к Михайловому дню помогут вам передать теплые чувства и пожелания близким, разделяя радость этого важного праздника:
С праздником Собора Архистратига Михаила! Примите мои искренние поздравления с этим великим праздником. Желаю вам света, мира и добра. Пусть Архангел Михаил оберегает вас от всех бед!
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В Михайлов день желаю вам смелости и уверенности!
Пусть каждый ваш шаг будет полон решимости, а в сердце всегда живет вера в себя и свои силы. Оставайтесь сильными и не отпускайте свое счастье!
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Искренние пожелания здоровья и силы духа вам и вашей семье! По случаю праздника Архангела Михаила желаю вам крепкого здоровья, силы духа и терпения. Пусть в вашей жизни царит гармония, а сердце наполняется спокойствием и радостью.
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С Днем Собора Архистратига Михаила! Желаю вам в этот день тепла, хорошего настроения и удачи во всех делах. Пусть Архангел Михаил защищает вас и ваших родных.
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Искренние поздравления с Михайловым днем! От всей души поздравляю вас с этим светлым праздником! В этот день, когда мы чтим Архангела Михаила, желаю, чтобы его сила и имя стали вашим оберегом, даря мир и покой.
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Теплые пожелания любви и удачи! С Михайловым днем! Пусть этот праздник принесет вам счастье, настоящую любовь и пламя не угасающей надежды и веры. Пусть в вашей душе всегда царят тепло и радость!
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Пусть Архангел Михаил оберегает вас! Желаю, чтобы Архангел Михаил всегда посылал вам лучи добра и защиты. Пусть этот день будет для вас особенным и принесет в вашу жизнь больше гармонии, покоя и счастья. С Михайловым днем!
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В этот праздничный день желаем, чтобы Архангел Михаил охранял вашу семью и даровал вам больше чудес в жизни. Пусть все проблемы и невзгоды обходят вас!
Поздравление с днем Михаила в красивых открытках
Стихи-поздравления на украинском языке с Днем Собора Архистратига Михаила 2024
Бажаю, щоб архангел Михаїл
Вас від напастей захистив.
Хай ангели його Вас охороняють,
Біду і горе проганяють.
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На Михайлів день
Благодаті я бажаю,
Хай тобі додасть він сили
І від бід оберігає!
Дім гармонією наповнить,
Захистить від справ гріховних,
Всі бажання виповнить
У цей світлий день церковний!
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Михайлів день прийшов до вас у дім.
Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.
Хай сонце світить вам з небес.
А ви чекайте в цей день чудес!
Бажаємо благ всіх і добра,
А в сім'ях — радості, тепла.
Хай Бог завжди вас береже,
Хай свято щастя принесе!
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В Михайлів день бажаю
Вам миру і добра,
Бажаю, щоб віра
У серцях ваших жила.
Добра молитва
Віру зміцнила,
Воїнство Архангела
Від бід захистило.
Видеопоздравления в Михайлов день 2024 года
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