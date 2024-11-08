Михайлів день 8 листопада 2024 — що не можна робити, звичаї та традиції

Собор Архистратига Михаїла в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 листопада, 2024 року в Україні відзначають одне з найважливіших церковних свят — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних або Михайлів день. Це свято символізує перемогу добра над злом. Глава святого воїнства та покровитель міста Києва архангел Михаїл вважається захисником праведних людей і борцем зі злими силами. Певна річ, у цю дату існують важливі заборони та традиції, яким слідують українці з покоління в покоління.

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Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних — про що свято

Це одне з найважливіших свят, яке славить ангелів господніх та окремо вшановує архистратига Михаїла, який є головним серед ангелів та архангелів й очолює святе воїнство.

Дата підкреслює важливість ангелів як божественних посланців, а Михаїл постає як захисник людей і виконавець Божої волі.

Ікона архангела Михаїла. Фото: galinfo.com.ua

Михайлів день 2024 — які є звичаї та традиції

Напередодні Собору може відбуватися всенічне бдіння зі спільно молитвою. На ранній службі в день свята возвеличують святого Архистратига Михаїла і всі воїнства серафимів та херувимів.

У це православне свято віряни стараються обов'язково потрапити до церкви на богослужіння, помолитися архангелу Михаїлу та поставити свічку за своє здоров'я та здоров'я рідних. У Архистратига можна просити захисту та заступництва для військових.

В Україні у Михайлів день заведено зустрічатися з близькими людьми та накривати пишний стіл. У свято, дозволено ласувати будь-якими м'ясними та молочними стравами, адже незабаром почнеться різдвяний піст. Також заведено пекти хліб і частувати ним дітей і гостей — це символізує добробут і родинне єднання.

Ще однією важливою традицією на Михайлів день є благодійність. Церква радить підтримати нужденних та допомогти тим, хто потребує.

Українці у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Що не можна робити на Михайлів день

На свято Собору архістратига Михаїла існують особливі настанови, які оберігають людину від неприємностей.

Вважається, що ці три заборони категорично не можна порушувати у цю дату, інакше можна накликати на себе гнів архангела Михаїла:

Тяжко працювати фізично — важка робота, зокрема рубання дров чи шиття, вважається порушенням. Наші пращури вірили, що це може призвести до негараздів у домі. Заборона на злі думки та конфлікти — у цей день слід уникати сварок, заздрощів, осуду та брехні. Вважається, що порушення цих норм може викликати невдоволення архангела Михаїла. Не можна залишатися на самоті — день слід провести з родиною чи друзями, адже Собор Михаїла символізує єдність. Якщо не вдалося запросити гостей, бажано відвідати рідних чи друзів.

Святкуйте Михайлів день у злагоді та гармонії, поважайте традиції та допомагайте тим, хто цього потребує — це допоможе привернути добробут і мир у вашу оселю.

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