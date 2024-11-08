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Михайлов день 2024 — какие три запрета нельзя нарушать

8 ноября 2024 03:14
Светлана Зайцева - Редактор
Михайлов день 8 ноября 2024 — что нельзя делать, обычаи и традиции
Архистратига Михаила в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Зайцева - Редактор

Сегодня, 8 ноября, 2024 года в Украине отмечают один из важнейших церковных праздников — Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных или Михайлов день. Этот праздник символизирует победу добра над злом. Глава святого воинства и покровитель Киева архангел Михаил считается защитником праведных людей и борцом со злыми силами. Естественно, в эту дату существуют важные запреты и традиции, которым следуют украинцы из поколения в поколение.

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Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных — о чем праздник

Это один из важнейших праздников, который славит ангелов Господних и отдельно чествует архистратига Михаила, являющегося главным среди ангелов и архангелов и возглавляющего святое воинство.

Дата подчеркивает важность ангелов как божественных посланников, а Михаил выступает как защитник людей и исполнитель Божьей воли.

 

Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных — о чем праздник
Икона Архангела Михаила. Фото: galinfo.com.ua

Михайлов день 2024 — какие есть обычаи и традиции

Накануне Собора может совершаться всенощное бдение с совместной молитвой. На ранней службе в день праздника превозносят святого Архистратига Михаила и все воинства серафимов и херувимов.

В этот православный праздник верующие стараются обязательно попасть в церковь на богослужение, помолиться архангелу Михаилу и поставить свечу за свое здоровье и здоровье родных. У архистратига можно просить защиты и покровительства для военных.

В Украине в Михайлов день принято встречаться с близкими людьми и накрывать пышный стол. В праздник разрешено лакомиться любыми мясными и молочными блюдами, ведь вскоре начнется рождественский пост. Также принято печь хлеб и угощать им детей и гостей — это символизирует благосостояние и семейное единение.

Еще одной важной традицией на день Михайла является благотворительность. Церковь советует помочь нуждающимся.

 

Михайлов день 2024 — какие есть обычаи и традиции
Украинцы в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать на Михайлов день

На праздник Собора архистратига Михаила существуют особые наставления, остерегающие человека от неприятностей.

Считается, что эти три запрета категорически нельзя нарушать в эту дату, иначе можно навлечь на себя гнев архангела Михаила: 

  1. Тяжело работать физически — тяжелая работа, в том числе рубка дров или шитье, считается нарушением. Наши предки верили, что это может привести к неурядицам в доме.
  2. Запрет на злые мысли и конфликты — в этот день следует избегать ссор, завистей, осуждения и лжи. Считается, что нарушение этих норм может вызвать недовольство архангела Михаила.
  3. Нельзя оставаться в одиночестве — день следует провести с семьей или друзьями, ведь Собор Михаила символизирует единство. Если не удалось пригласить гостей, желательно навестить родных или друзей.

Празднуйте Михайлов день в согласии и гармонии, уважайте традиции и помогайте тем, кто в этом нуждается — это поможет привлечь благосостояние и мир в ваш дом.

 

Ранее мы рассказывали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 по новому церковному календарю праздников.

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