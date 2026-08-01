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Головна Свята Медовий Спас 2026 в Україні: як красиво привітати близьких 1 серпня

Медовий Спас 2026 в Україні: як красиво привітати близьких 1 серпня

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 06:01
Красиві привітання з Медовим Спасом 2026: листівки і побажання своїми словами
Українці відзначають Медовий Спас. Колаж: Новини.LIVE

В Україні православні віряни відзначають велике свято — Медовий Спас або Маковія. Традиційно 1 серпня у храмах проходять святкові богослужіння, освячують мед, мак та запашні трави. Також це час, коли варто ділитися гарним настроєм та теплими словами.

Новини.LIVE ділиться найкращими привітаннями до Медового Спасу у прозі, віршах та листівках.

Свято Маковія 1 серпня 2026: душевні привітання у прозі 

Щиро вітаю з Першим Спасом! Нехай це світле свято наповнить серце міцною вірою, подарує душевний спокій, зміцнить здоров'я та принесе у дім добробут.

***

Вітаю з Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день був наповнений добрими справами, щирими людьми та радісними подіями. 

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***

Нехай життя буде таким же солодким, як свіжий мед. Нехай доля буде щедрою на щастя, любов і тепло. З Медовим Спасом! 

***

Зі святом Маковія! Нехай у вашій оселі завжди панують злагода, взаєморозуміння та родинне тепло. Бажаю, щоб життя було солодким, як мед, а рідні щодня дарували радість і натхнення.

***

Щиро вітаю зі святом Маковія! Нехай Господь береже вас від усіх негараздів, дарує міцне здоров'я, душевний спокій та сили для нових звершень.

***

Щиро вітаю з Медовим Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваш дім затишок, достаток і взаєморозуміння.

Красиві привітання з Медовим Спасом 2026 у віршах українською мовою 

Зі Спасом Медовим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!

***

Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро благословив!

***

Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!

***

З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

Красиві листівки з Медовим Спасом 1 серпня 2026

Красиві листівки з Медовим Спасом 1 серпня 2026
Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
Медовий Спас або Маковія 2026: привітання у листівках
Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з Медовим Спасом 2026
Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
Свято Маковія 1 серпня 2026: листівки
Листівки з Медовим Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, які рослини мають бити у маковійчику обов'язково, щоб залучити у життя щастя, добробут та здоров'я.

Нагадаємо, також ми писали, що можна освячувати у церкві на Маковія, а які продукти заборонено класти до святкового кошика.

Медовий Спас привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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