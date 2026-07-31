Медовий Спас 2026: які квіти й трави мають бути у маковійчику для щастя і захисту

Українські вірянки у церкві на Медовий Спас. Колаж: Новини.LIVE

Велике православне свято Медовий Спас, або Маковія українські віряни зустрічатимуть вже у цю суботу, 1 серпня. Одним із головних символів дати є маковійчик — особливий букет-оберіг із трав, квітів і колосків. Його здавна вважали сильним оберегом для дому. Наші предки вірили, що правильно зібраний і освячений букетик приносить щастя, достаток і захищає від негараздів.

Новини.LIVE розповідає, що має бути у маковійчику та який сенс несе кожна рослина.

Як правильно зібрати маковійчик на Медовий Спас

Маковійчик — це не просто гарний святковий букет, а давній український оберіг, який традиційно готували до Медового Спасу. За народними звичаями його збирали напередодні свята, використовуючи свіжі рослини, зрізані саме цього сезону. Адже вважалося, що торішні сухоцвіти вже втратили свою силу й не можуть виконувати захисну функцію.

За давньою традицією до справжнього маковійчика входить 17 різних рослин. До нього додають польові та садові квіти, духмяні трави, зелень, сухоцвіти, колоски зернових і обов'язково мак — як культурний, так і дикий. У різних регіонах України склад букета міг дещо відрізнятися. Подекуди до нього додавали кріп, стручки гороху, квасолю чи навіть качани кукурудзи. Такі дари городу символізували багатий урожай, ситість і достаток у домі.

У день Маковія букет обов'язково несли до храму для освячення. Після цього його ставили вдома біля ікон, де він залишався до наступної весни як родинний оберіг. Існувало також повір'я, що освячені трави можуть допомагати при різних недугах. Тому за потреби господарі використовували окремі рослини або мак із букета. Навесні зерна маку з маковійчика висівали на городі, щоб забезпечити добрий урожай. А висушені квіти дівчата інколи вплітали у волосся на Благовіщення, вірячи, що вони принесуть красу та міцне здоров'я.

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Які рослини мають бути у маковійчику та що вони символізують

Кожна рослина у святковому букеті-оберегу має своє особливе значення. До нього традиційно додають:

мак — один із головних символів Маковія, який уособлює захист від зла, життєву силу та достаток;

— один із головних символів Маковія, який уособлює захист від зла, життєву силу та достаток; чорнобривці — символ міцного здоров'я;

— символ міцного здоров'я; нагідки — уособлюють вірність і щасливе подружнє життя;

— уособлюють вірність і щасливе подружнє життя; материнку — символ продовження роду, жіночого здоров'я та родинного щастя;

— символ продовження роду, жіночого здоров'я та родинного щастя; любисток — для любові, взаєморозуміння і сімейної злагоди;

— для любові, взаєморозуміння і сімейної злагоди; буркун — як знак примирення між рідними;

— як знак примирення між рідними; будяк або чортополох — для захисту оселі від сварок і негативу;

— для захисту оселі від сварок і негативу; соняшник — символ сонця, тепла, віри та надії;

— символ сонця, тепла, віри та надії; руту — символ жіночності та краси;

— символ жіночності та краси; калину — як знак любові, ніжності та українського роду;

— як знак любові, ніжності та українського роду; тирлич — щоб дівчина мала щасливу долю й багато шанувальників;

— щоб дівчина мала щасливу долю й багато шанувальників; колоски пшениці — символ достатку та добробуту;

— символ достатку та добробуту; колоски вівса — для багатого врожаю;

— для багатого врожаю; ласкавець — як символ миру й гармонії в сім'ї;

— як символ миру й гармонії в сім'ї; полин — для захисту від негараздів і душевного спокою;

— для захисту від негараздів і душевного спокою; волошки — символ чистоти, скромності та духовності;

— символ чистоти, скромності та духовності; цикорій — знак стриманості й мудрості;

— знак стриманості й мудрості; жоржини — символ життєвої сили та успіху;

— символ життєвої сили та успіху; деревій — символ незламності, витривалості й сили духу.

Чому особливе значення має дикий мак

Окреме місце у народних традиціях займає так званий мак-видюк — самосійний дикий мак, освячений на Маковія. У народних віруваннях його вважали одним із найсильніших оберегів від усього злого. Наші предки вірили, що такий мак допомагає захистити оселю від недоброзичливців, пристріту та нечистої сили. Тому освяченим маком інколи обсипали поріг, двір або будинок, утворюючи символічне захисне коло. За народними переказами, такий звичай мав оберігати родину від нещасть і всіляких негараздів.

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