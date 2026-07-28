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Головна Свята Коли святкуємо Медовий Спас у 2026 році: нова дата великого свята

Коли святкуємо Медовий Спас у 2026 році: нова дата великого свята

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 08:59
Медовий Спас 2026 в Україні: яка нова дата Маковія та які є важливі традиції
Святкування Медового Спасу в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Серпень традиційно розпочинається одним із найшанованіших церковних свят — Медовим Спасом, який українці також називають Маковієм. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата святкування змінилася.

Новини.LIVE розповідає, коли українці святкуватимуть Медовий Спас у 2026 році, що означає це свято та яких звичаїв варто дотримуватися.

Коли Медовий Спас у 2026 році

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар усі церковні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Тому у 2026 році Медовий Спас, або Маковія, відзначатимуть 1 серпня.  За старим церковним стилем дата припадала на 14 серпня.

Цього ж дня відбуваються ще кілька важливих подій церковного календаря:

  • розпочинається Успенський піст, який триває два тижні;
  • віряни вшановують Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього;
  • згадують сімох святих мучеників Макавеїв, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара.

Чому свято називають Медовим Спасом і Маковієм

Назва "Медовий Спас" виникла завдяки давньому звичаю починати збір нового меду саме на початку серпня. Пасічники приносили перший урожай до храму, щоб освятити його, а вже після цього мед дозволялося куштувати всій родині.

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Не менш популярною є й назва "Маковій". Вона пов'язана одразу з двома традиціями. З одного боку, саме в цей час достигає мак, який також освячують у церкві. З іншого — цього дня Церква вшановує пам'ять святих мучеників Макавеїв, які залишилися вірними Богові навіть перед загрозою смерті.

Офіційна ж назва свята у церковному календарі — Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього. За церковним переданням, у Константинополі частину Хреста Господнього урочисто виносили для поклоніння вірян під час епідемій. Люди вірили, що святиня приносить зцілення та Божий захист, тому ця традиція стала символом духовного очищення і надії.

Які традиції Медового Спасу збереглися донині

Маковія залишається одним із тих свят, коли українці особливо охоче відвідують богослужіння, освячують кошики з новим врожаєм та дотримуються давніх звичаїв. Традиційно, перед походом до церкви господині готують випічку з медом і маком.

До храму традиційно несуть:

  • свіжий мед;
  • головки маку;
  • запашні лікувальні трави;
  • святкові букети, які називають маковійчиками;
  • свіжу випічку.

У деяких регіонах України досі збереглися старовинні звичаї освячувати криниці або джерела. Через це Медовий Спас ще називають Спасом на Воді.

Освячений мед у багатьох родинах зберігають протягом року та вживають під час застуди або великих церковних свят. А освячені трави ставлять біля домашніх ікон як символ захисту та Божого благословення.

Після храму родини збираються разом, а на столах з'являються пироги, булочки, медові пряники та інші домашні смаколики.

Народні прикмети на Маковія

Погода у день Медового Спасу мала для наших предків особливе значення, адже за нею визначали, якою буде друга половина літа, початок осені, і якого врожаю очікувати.

Найвідоміші народні прикмети:

  • Якщо на Маковія йде дощ — восени буде менше пожеж.
  • Якогою буде погода на Медовий Спас, тобою й на Успіння Пресвятої Богородиці.
  • Після Медового Спасу бджоли відпочивають.
  • Відліт ластівок віщує швидке похолодання.
  • На Маковія перелітні птахи почали залишати свої гнізда і відлітати на південь — до швидких холодів.
  • Відцвітання троянд цього дня означає, що літо поступово завершується.
  • Якщо з'їсти першу ложку меду та загадати бажання, воно обов'язково збудеться.

Раніше ми розповідали, скільки триватиме Успенській піст у серпні та які головні заборони цього періоду.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2026 року, який допоможе не пропустити головні події місяця.

Медовий Спас дата святкування традиції свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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