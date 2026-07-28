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Главная Праздники Когда отмечаем Медовый Спас в 2026 году: новая дата большого праздника

Когда отмечаем Медовый Спас в 2026 году: новая дата большого праздника

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Дата публикации 28 июля 2026 08:59
Медовый Спас 2026 в Украине: какая новая дата Маковея и какие есть важные традиции
Празднование Медового Спаса в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Август традиционно начинается с одного из самых почитаемых церковных праздников — Медового Спаса, который украинцы также называют Маковеем. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.

Новини.LIVE рассказывают, когда украинцы будут праздновать Медовый Спас в 2026 году, что означает этот праздник и каких обычаев стоит придерживаться.

Когда будет Медовый Спас в 2026 году

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь все церковные праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней раньше. Поэтому в 2026 году Медовый Спас, или Маковея, будут отмечать 1 августа. По старому церковному стилю дата приходилась на 14 августа.

В этот же день происходят еще несколько важных событий церковного календаря:

  • начинается Успенский пост, который длится две недели;
  • верующие чтят Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;
  • поминают семерых святых мучеников Макавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара.

Почему праздник называют Медовым Спасом и Маковеем

Название "Медовый Спас" возникло благодаря давнему обычаю начинать сбор нового меда именно в начале августа. Пчеловоды приносили первый урожай в храм, чтобы освятить его, а уже после этого мед разрешалось пробовать всей семье.

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Не менее популярно и название "Маковей". Оно связано сразу с двумя традициями. С одной стороны, именно в это время созревает мак, который также освящают в церкви. С другой — в этот день Церковь чтит память святых мучеников Макавеев, которые остались верными Богу даже перед лицом смерти.

Официальное же название праздника в церковном календаре — Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Согласно церковному преданию, в Константинополе часть Креста Господня торжественно выносили для поклонения верующих во время эпидемий. Люди верили, что святыня приносит исцеление и Божью защиту, поэтому эта традиция стала символом духовного очищения и надежды.

Какие традиции Медового Спаса сохранились до наших дней

Маковия остается одним из тех праздников, когда украинцы особенно охотно посещают богослужения, освящают корзины с новым урожаем и соблюдают древние обычаи. Традиционно перед походом в церковь хозяйки готовят выпечку с медом и маком.

В храм традиционно несут:

  • свежий мед;
  • головки мака;
  • ароматные целебные травы;
  • праздничные букеты, которые называют "маковейчики";
  • свежую выпечку.

В некоторых регионах Украины до сих пор сохранились старинные обычаи освящения колодцев или источников. Поэтому Медовый Спас еще называют Спасом на Воде.

Освященный мед во многих семьях хранят в течение года и употребляют во время простуды или крупных церковных праздников. А освященные травы ставят возле домашних икон как символ защиты и Божьего благословения.

После посещения храма семьи собираются вместе, а на столах появляются пироги, булочки, медовые пряники и другие домашние лакомства.

Народные приметы на Маковея

Погода в день Медового Спаса имела для наших предков особое значение, ведь по ней определяли, какой будет вторая половина лета, начало осени и какого урожая ожидать.

Самые известные народные приметы:

  • Если на Маковия идет дождь — осенью будет меньше пожаров.
  • Какой будет погода на Медовый Спас, такой же будет и на Успение Пресвятой Богородицы.
  • После Медового Спаса пчелы отдыхают.
  • Отлет ласточек предвещает скорое похолодание.
  • В день Маковея перелетные птицы начинают покидать свои гнезда и улетать на юг — это предвещает скорое наступление холодов.
  • Отцветание роз в этот день означает, что лето постепенно заканчивается.
  • Если съесть первую ложку меда и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Ранее мы рассказывали, сколько продлится Успенский пост в августе и какие основные запреты действуют в этот период.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2026 года, который поможет не пропустить главные события месяца.

Медовый Спас дата празднования традиции праздника
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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