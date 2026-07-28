Медовый Спас 2026 в Украине: какая новая дата Маковея и какие есть важные традиции

Когда отмечаем Медовый Спас в 2026 году: новая дата большого праздника
Август традиционно начинается с одного из самых почитаемых церковных праздников — Медового Спаса, который украинцы также называют Маковеем. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.
Новини.LIVE рассказывают, когда украинцы будут праздновать Медовый Спас в 2026 году, что означает этот праздник и каких обычаев стоит придерживаться.
Когда будет Медовый Спас в 2026 году
После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь все церковные праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней раньше. Поэтому в 2026 году Медовый Спас, или Маковея, будут отмечать 1 августа. По старому церковному стилю дата приходилась на 14 августа.
В этот же день происходят еще несколько важных событий церковного календаря:
- начинается Успенский пост, который длится две недели;
- верующие чтят Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;
- поминают семерых святых мучеников Макавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара.
Почему праздник называют Медовым Спасом и Маковеем
Название "Медовый Спас" возникло благодаря давнему обычаю начинать сбор нового меда именно в начале августа. Пчеловоды приносили первый урожай в храм, чтобы освятить его, а уже после этого мед разрешалось пробовать всей семье.
Не менее популярно и название "Маковей". Оно связано сразу с двумя традициями. С одной стороны, именно в это время созревает мак, который также освящают в церкви. С другой — в этот день Церковь чтит память святых мучеников Макавеев, которые остались верными Богу даже перед лицом смерти.
Официальное же название праздника в церковном календаре — Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Согласно церковному преданию, в Константинополе часть Креста Господня торжественно выносили для поклонения верующих во время эпидемий. Люди верили, что святыня приносит исцеление и Божью защиту, поэтому эта традиция стала символом духовного очищения и надежды.
Какие традиции Медового Спаса сохранились до наших дней
Маковия остается одним из тех праздников, когда украинцы особенно охотно посещают богослужения, освящают корзины с новым урожаем и соблюдают древние обычаи. Традиционно перед походом в церковь хозяйки готовят выпечку с медом и маком.
В храм традиционно несут:
- свежий мед;
- головки мака;
- ароматные целебные травы;
- праздничные букеты, которые называют "маковейчики";
- свежую выпечку.
В некоторых регионах Украины до сих пор сохранились старинные обычаи освящения колодцев или источников. Поэтому Медовый Спас еще называют Спасом на Воде.
Освященный мед во многих семьях хранят в течение года и употребляют во время простуды или крупных церковных праздников. А освященные травы ставят возле домашних икон как символ защиты и Божьего благословения.
После посещения храма семьи собираются вместе, а на столах появляются пироги, булочки, медовые пряники и другие домашние лакомства.
Народные приметы на Маковея
Погода в день Медового Спаса имела для наших предков особое значение, ведь по ней определяли, какой будет вторая половина лета, начало осени и какого урожая ожидать.
Самые известные народные приметы:
- Если на Маковия идет дождь — осенью будет меньше пожаров.
- Какой будет погода на Медовый Спас, такой же будет и на Успение Пресвятой Богородицы.
- После Медового Спаса пчелы отдыхают.
- Отлет ласточек предвещает скорое похолодание.
- В день Маковея перелетные птицы начинают покидать свои гнезда и улетать на юг — это предвещает скорое наступление холодов.
- Отцветание роз в этот день означает, что лето постепенно заканчивается.
- Если съесть первую ложку меда и загадать желание, оно обязательно сбудется.
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