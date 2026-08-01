Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Медовый Спас 2026 в Украине: как красиво поздравить близких 1 августа

Медовый Спас 2026 в Украине: как красиво поздравить близких 1 августа

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 06:01
Красивые поздравления с Медовым Спасом 2026: открытки и пожелания своими словами
Украинцы отмечают Медовый Спас. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине православные верующие отмечают большой праздник — Медовый Спас или Маковея. Традиционно 1 августа в храмах проходят праздничные богослужения, освящают мед, мак и ароматные травы. Также это время, когда стоит делиться хорошим настроением и теплыми словами.

Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями с Медовым Спасом в прозе, стихах и открытках.

Праздник Маковия 1 августа 2026: душевные поздравления в прозе

Искренне поздравляю с Первым Спасом! Пусть этот светлый праздник наполнит сердце крепкой верой, подарит душевный покой, укрепит здоровье и принесет в дом благополучие.

***

Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы каждый день был наполнен добрыми делами, искренними людьми и радостными событиями.

Читайте также:

***

Пусть жизнь будет такой же сладкой, как свежий мед. Пусть судьба будет щедрой на счастье, любовь и тепло. С Медовым Спасом!

***

С праздником Маковия! Пусть в вашем доме всегда царят согласие, взаимопонимание и семейное тепло. Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, а родные каждый день дарили радость и вдохновение.

***

Искренне поздравляю с праздником Маковия! Пусть Господь оберегает вас от всех невзгод, дарит крепкое здоровье, душевный покой и силы для новых свершений.

***

Искренне поздравляю с Медовым Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом уют, достаток и взаимопонимание.

Красивые поздравления с Медовым Спасом 2026 в стихах на украинском языке

Зі Спасом Медовим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!

***

Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро благословив!

***

Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!

***

З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

Красивые открытки с Медовым Спасом 1 августа 2026

Красиві листівки з Медовим Спасом 1 серпня 2026
Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Медовий Спас або Маковія 2026: привітання у листівках
Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з Медовим Спасом 2026
Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Свято Маковія 1 серпня 2026: листівки
Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, какие растения должны быть в маковийчике обязательно, чтобы привлечь в жизнь счастье, благополучие и здоровье.

Напомним, мы также писали о том, что можно освящать в церкви на Маковея, а какие продукты запрещено класть в праздничную корзину.

Медовый Спас поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации