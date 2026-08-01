Красивые поздравления с Медовым Спасом 2026: открытки и пожелания своими словами

Медовый Спас 2026 в Украине: как красиво поздравить близких 1 августа
В Украине православные верующие отмечают большой праздник — Медовый Спас или Маковея. Традиционно 1 августа в храмах проходят праздничные богослужения, освящают мед, мак и ароматные травы. Также это время, когда стоит делиться хорошим настроением и теплыми словами.
Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями с Медовым Спасом в прозе, стихах и открытках.
Праздник Маковия 1 августа 2026: душевные поздравления в прозе
Искренне поздравляю с Первым Спасом! Пусть этот светлый праздник наполнит сердце крепкой верой, подарит душевный покой, укрепит здоровье и принесет в дом благополучие.
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Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы каждый день был наполнен добрыми делами, искренними людьми и радостными событиями.
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Пусть жизнь будет такой же сладкой, как свежий мед. Пусть судьба будет щедрой на счастье, любовь и тепло. С Медовым Спасом!
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С праздником Маковия! Пусть в вашем доме всегда царят согласие, взаимопонимание и семейное тепло. Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, а родные каждый день дарили радость и вдохновение.
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Искренне поздравляю с праздником Маковия! Пусть Господь оберегает вас от всех невзгод, дарит крепкое здоровье, душевный покой и силы для новых свершений.
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Искренне поздравляю с Медовым Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом уют, достаток и взаимопонимание.
Красивые поздравления с Медовым Спасом 2026 в стихах на украинском языке
Зі Спасом Медовим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
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Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
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Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро благословив!
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Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!
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З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!
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Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!
***
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
Красивые открытки с Медовым Спасом 1 августа 2026
Ранее мы рассказывали, какие растения должны быть в маковийчике обязательно, чтобы привлечь в жизнь счастье, благополучие и здоровье.
Напомним, мы также писали о том, что можно освящать в церкви на Маковея, а какие продукты запрещено класть в праздничную корзину.