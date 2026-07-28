Что освящают в Медовый Спас 2026: продукты, которые стоит положить в корзину на Маковея

Украинцы освящают букеты в день Маковея. Коллаж: Новини.LIVE

Медовый Спас, или Маковея, по новоюлианскому календарю будем отмечать уже 1 августа. В этот день тысячи верующих традиционно отправятся в храмы с праздничными корзинами. Но важно знать, что можно нести на освящение, а что лучше оставить дома. Ведь издавна украинцы верили, что правильно собранная корзина является символом благополучия, счастья и здоровья.

Новини.LIVE рассказывают, что же стоит освящать на Медовый Спас и что делать с освященными продуктами и цветами после службы.

Что кладут в корзину на Медовый Спас 2026

Маковей открывает цикл летних Спасов и издавна считается праздником благодарения Богу за первые дары нового урожая. Поэтому в храм несут не случайные продукты, а те, которые имеют особое духовное и народное значение.

По украинской традиции в праздничную корзину следует положить:

мед нового урожая — главный символ Медового Спаса, олицетворяющий достаток, благополучие и сладкую жизнь;

мед в сотах и другие продукты пчеловодства;

зерна мака;

головки спелого мака — мощный оберег от зла;

домашнюю или постную выпечку с маком — символ достатка;

чистая вода — символ очищения и Божьей благодати;

восковую свечу;

букет из полевых цветов и целебных трав маковейчик — для защиты дома и здоровья семьи.

В то же время церковь подчеркивает: главное — не сама корзинка, а искренняя молитва, вера и благодарность Богу.

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Какие цветы и травы входят в состав маковейчика

Особое место среди традиций занимает маковейчик — небольшой букет из полевых цветов, маковых головок и душистых трав. После освящения его обычно хранят возле домашних икон в течение года.

В маковейчик чаще всего добавляют:

головки мака;

мяту;

тимьян;

чернобрывцы;

васильки;

ромашку;

календулу;

колоски злаков.

Каждое растение имеет свое символическое значение. Мята и тимьян ассоциируются со здоровьем и домашним уютом, колоссы напоминают о достатке, а полевые цветы символизируют красоту, мир и Божье благословение.

Что делают с освященными продуктами после службы

После богослужения семьи традиционно возвращаются домой и пробуют освященный мед и выпечку. Согласно народным поверьям, если съесть освященную ложку меда и при этом загадать доброе желание, оно обязательно сбудется.

Освященную воду хранят в течение года. Ею умываются, используют во время молитвы. Мак также не выбрасывают. Его часто оставляют до Рождества, чтобы приготовить кутю. В древности существовали и различные народные поверья, связанные с маком как оберегом от всего злого. Поэтому им иногда осыпали двор или порог дома, веря, что это защитит дом от бед и сглаза.

Что нельзя класть в корзину на Маковея

В Первый Спас не принято освящать большинство овощей и фруктов нового урожая. Для этого существует другой праздник — Яблочный Спас, который отмечают позже. Также не рекомендуется нести в церковь продукты и вещи, не имеющие отношения к празднику: мясные блюда, алкогольные напитки, драгоценности и т. п.

Напоминаем, ранее мы рассказывали, сколько продлится Успенский пост в 2026 году, как провести его с пользой и от каких продуктов нужно отказаться.

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