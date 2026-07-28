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Главная Праздники Встречаем Маковея 2026: что освятить в Медовый Спас для здоровья и благополучия

Встречаем Маковея 2026: что освятить в Медовый Спас для здоровья и благополучия

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 18:54
Что освящают в Медовый Спас 2026: продукты, которые стоит положить в корзину на Маковея
Украинцы освящают букеты в день Маковея. Коллаж: Новини.LIVE

Медовый Спас, или Маковея, по новоюлианскому календарю будем отмечать уже 1 августа. В этот день тысячи верующих традиционно отправятся в храмы с праздничными корзинами. Но важно знать, что можно нести на освящение, а что лучше оставить дома. Ведь издавна украинцы верили, что правильно собранная корзина является символом благополучия, счастья и здоровья.

Новини.LIVE рассказывают, что же стоит освящать на Медовый Спас и что делать с освященными продуктами и цветами после службы.

Что кладут в корзину на Медовый Спас 2026

Маковей открывает цикл летних Спасов и издавна считается праздником благодарения Богу за первые дары нового урожая. Поэтому в храм несут не случайные продукты, а те, которые имеют особое духовное и народное значение.

По украинской традиции в праздничную корзину следует положить:

  • мед нового урожая — главный символ Медового Спаса, олицетворяющий достаток, благополучие и сладкую жизнь;
  • мед в сотах и другие продукты пчеловодства;
  • зерна мака;
  • головки спелого мака — мощный оберег от зла;
  • домашнюю или постную выпечку с маком — символ достатка;
  • чистая вода — символ очищения и Божьей благодати;
  • восковую свечу;
  • букет из полевых цветов и целебных трав маковейчик — для защиты дома и здоровья семьи.

В то же время церковь подчеркивает: главное — не сама корзинка, а искренняя молитва, вера и благодарность Богу.

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Какие цветы и травы входят в состав маковейчика

Особое место среди традиций занимает маковейчик — небольшой букет из полевых цветов, маковых головок и душистых трав. После освящения его обычно хранят возле домашних икон в течение года.

В маковейчик чаще всего добавляют:

  • головки мака;
  • мяту;
  • тимьян;
  • чернобрывцы;
  • васильки;
  • ромашку;
  • календулу;
  • колоски злаков.

Каждое растение имеет свое символическое значение. Мята и тимьян ассоциируются со здоровьем и домашним уютом, колоссы напоминают о достатке, а полевые цветы символизируют красоту, мир и Божье благословение.

Что делают с освященными продуктами после службы

После богослужения семьи традиционно возвращаются домой и пробуют освященный мед и выпечку. Согласно народным поверьям, если съесть освященную ложку меда и при этом загадать доброе желание, оно обязательно сбудется.

Освященную воду хранят в течение года. Ею умываются, используют во время молитвы. Мак также не выбрасывают. Его часто оставляют до Рождества, чтобы приготовить кутю. В древности существовали и различные народные поверья, связанные с маком как оберегом от всего злого. Поэтому им иногда осыпали двор или порог дома, веря, что это защитит дом от бед и сглаза.

Что нельзя класть в корзину на Маковея

В Первый Спас не принято освящать большинство овощей и фруктов нового урожая. Для этого существует другой праздник — Яблочный Спас, который отмечают позже. Также не рекомендуется нести в церковь продукты и вещи, не имеющие отношения к празднику: мясные блюда, алкогольные напитки, драгоценности и т. п.

Напоминаем, ранее мы рассказывали, сколько продлится Успенский пост в 2026 году, как провести его с пользой и от каких продуктов нужно отказаться.

Также делимся церковным календарем праздников на август 2026 года, который расскажет вам обо всех самых важных религиозных событиях месяца.

Медовый Спас Маковей традиции праздника освящение корзинок
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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