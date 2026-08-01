Церковне свято 1 серпня 2026: що зробити у Медовий Спас, а що не можна

Медовий Спас 2026: чим потрібно поділитися для достатку та що не можна робити
Серпень 2026 українці традиційно розпочнуть із особливого православного свята — Медового Спасу, або Маковія. Цього дня віряни згадують церковну подію Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Дата сповнена традицій та звичаїв.
Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити на Медовий Спас 1 серпня 2026 для миру та добробуту, а чого краще уникати.
Медовий Спас 2026: що потрібно зробити цього дня
Маковія має особливе значення для багатьох українських родин, адже поєднує церковні традиції, молитву та давні українські звичаї. Одна з головних традицій свята 1 серпня — освячення святкового кошика у храмі. Зазвичай до нього кладуть мед, мак, сезонні трави та квіти. Особливе місце займає маковійчик — букет із макових голівок, польових квітів і запашних трав. Після освячення його традиційно зберігають удома біля ікон або біля входу як символ захисту, миру та сімейного добробуту.
На Медовий Спас також заведено:
- молитися та дякувати за все хороше у житті;
- освячувати мед нового врожаю та маковійчик;
- просити пробачення;
- миритися;
- робити добрі справи;
- проводити час із родиною.
Чим потрібно поділитися на Медовий Спас для достатку
Одна з найтепліших традицій свята — ділитися освяченим медом і домашньою випічкою: шуликами, маківниками, медовими пряниками, завиванцями, пирогами, коржами та пампушками.
Наші предки вірили: якщо пригостити когось смачною стравою від щирого серця, у домі увесь рік будуть панувати достаток і добрі новини.
На Маковія можна пригостити:
- рідних і друзів;
- сусідів;
- літніх людей;
- тих, хто опинився у складних обставинах.
Медовий Спас 1 серпня 2026: що не можна робити
Медовий Спас припадає на початок Успенського посту, тому цей період має бути часом духовної зосередженості, молитви та стриманості. За народними традиціями, у цей день не рекомендують:
- сваритися з рідними та близькими;
- лихословити;
- ображати інших;
- бажати комусь зла;
- поширювати плітки та несправедливі звинувачення;
- відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
- влаштовувати гучні гуляння та надмірні застілля;
- зловживати алкоголем.
Раніше ми ділилися красивими привітаннями з Медовим Спасом 2026 у листівках, прозі та віршах українською мовою.
Нагадаємо, ми писали, які квіти та трави мають бути у маковійчику, щоб святковий букет на Маковія приніс щастя та захистив від зла.
Також ділимося, що можна освячувати у церкві на Медовий Спас.