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Главная Праздники Медовый Спас 2026: чем нужно поделиться для благополучия и что нельзя делать

Медовый Спас 2026: чем нужно поделиться для благополучия и что нельзя делать

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 07:04
Церковный праздник 1 августа 2026: что можно делать в Медовый Спас, а что нельзя
Украинцы отмечают Медовый Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Август 2026 украинцы традиционно начнут с особого православного праздника — Медового Спаса, или Маковея. В этот день верующие вспоминают церковное событие — Обретение честных древ животворящего Креста Господня. Эта дата богата традициями и обычаями.

Новини.LIVE рассказывают, что нужно сделать в Медовый Спас 1 августа 2026 года для мира и благополучия, а чего лучше избегать.

Медовый Спас 2026: что нужно сделать в этот день

Маковея имеет особое значение для многих украинских семей, ведь он сочетает в себе церковные традиции, молитву и древние украинские обычаи. Одна из главных традиций праздника 1 августа — освящение праздничной корзины в храме. Обычно в него кладут мед, мак, сезонные травы и цветы. Особое место занимает маковийчик — букет из маковых головок, полевых цветов и душистых трав. После освящения его традиционно хранят дома возле икон или у входа как символ защиты, мира и семейного благополучия.

На Медовый Спас также принято:

  • молиться и благодарить за все хорошее в жизни;
  • освящать мед нового урожая и маковичку;
  • просить прощения;
  • мириться;
  • делать добрые дела;
  • проводить время с семьей.

Чем нужно поделиться в Медовый Спас для благополучия

Одна из самых теплых традиций праздника — делиться освященным медом и домашней выпечкой: шуликами, маковниками, медовыми пряниками, завиванцами, пирогами, коржами и пампушками.

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Наши предки верили: если от всего сердца угостить кого-то вкусным блюдом, в доме весь год будут царить достаток и хорошие новости.

На Маковия можно угостить:

  • родных и друзей;
  • соседей;
  • пожилых людей;
  • тех, кто оказался в сложных обстоятельствах.

Медовый Спас 1 августа 2026 года: чего нельзя делать

Медовый Спас приходится на начало Успенского поста, поэтому этот период должен быть временем духовной сосредоточенности, молитвы и сдержанности. Согласно народным традициям, в этот день не рекомендуется:

  • ссориться с родными и близкими;
  • ругаться;
  • оскорблять других;
  • желать кому-то зла;
  • распространять сплетни и несправедливые обвинения;
  • отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
  • устраивать шумные гуляния и чрезмерные застолья;
  • злоупотреблять алкоголем.

Ранее мы делились красивыми поздравлениями с Медовым Спасом 2026 в открытках, прозе и стихах на украинском языке.

Напомним, мы писали, какие цветы и травы должны быть в маковейчике, чтобы праздничный букет на Маковея принес счастье и защитил от зла.

Также делимся, что можно освящать в церкви на Медовый Спас.

Медовый Спас 1 августа традиции праздника запреты на праздник
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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