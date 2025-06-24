Молодик 25 червня 2025 — який знак Зодіаку здійснить заповітні мрії

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Молодик, який зустрінемо вже 25 червня, відкриє перед нами новий енергетичний цикл, який астрологи називають доленосним. Цього разу молодий Місяць відбудеться у знаку Рака — найемоційнішому з усіх знаків Зодіаку, пов'язаному з родом, материнством, родиною та внутрішнім світом. Цей період може принести як глибокі емоційні переживання, так і потужні осяяння. Інтуїція стане нашим головним компасом, а бажання — тим, що наблизиться до реальності. Та серед усіх знаків Зодіаку саме один отримає шанс здійснити заповітні мрії.

Кому зі знаків Зодіаку чекати неймовірних подій у житті, читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Знак Зодіаку, який здійснить заповітні бажання у молодик 25 червня

Молодий Місяць, який вже активно впливає на нас, зробить неймовірний подарунок тим, хто народився у знаку Риби. Саме ці представники зодіакального кола, за словами астрологів, зможуть здійснити свої найпотаємніші мрії. Для вас відкривається унікальне "вікно можливостей", яке особливо активізує інтуїцію, натхнення та творчість.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Як стверджують астрологи, енергія молодика у Раку ідеально резонує з водним єством Риб. Тому ви можете буквально відчувати майбутнє шкірою: сни, думки, символи — усе буде говорити з вами. Якщо у вас є мрія, яка давно живе у серці, — настав час зробити перший крок. Це може бути бажання зустріти "свою" людину, створити родину, завагітніти або зцілити старі душевні рани.

Головне у цей період — не закриватися від світу, не тікати в ілюзії (Нептун може підштовхувати до цього), а навпаки — слухати серце і діяти обережно, але впевнено. Все, що пов'язане з вашою родиною, рідним домом, дітьми або внутрішнім комфортом — у фокусі. І саме тут можлива реалізація заповітного бажання. Пам'ятайте, молодик — це час, коли думки матеріалізуються, а енергія сприяє новим починанням.

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