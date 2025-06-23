Молодик у знаку Рака 25 червня 2025 — що не можна робити та як привабити удачу

Вплив молодого Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цю середу, 25 червня, на нас чекає потужна астрологічна подія — молодий Місяць у знаку Рака. Цей день відкриє новий емоційний цикл, пов'язаний із родиною, турботою, захистом і духовним оновленням. За словами астрологів, молодик накладає особливий відбиток на всі сфери життя — саме час повернутися до витоків, переосмислити свої цінності, пробачити та подякувати. Водночас у цей день дуже важливо бути обережними з емоціями, рішеннями та діями.

Що категорично не можна робити у молодик 25 червня та як провести цей період, щоб залучити щастя, удачу й добробут, читайте далі у нашій статті.

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Молодик настане 25 червня 2025 року о 13:32 за київським часом (GMT+3). Але його вплив починає відчуватися за 2-3 дні до кульмінації й триває ще кілька діб.

Що принесе молодик у Раку 25 червня

Знак Рака символізує дім, материнство, зв'язок з родом, інтуїцію та емоційну глибину. Молодик у цьому знаку — ідеальний час для зцілення внутрішніх травм, переосмислення минулого, примирення та нових починань, заснованих на турботі та любові.

У цей період посилюється інтуїція, емоційна чутливість, зростає потреба в підтримці рідних.

Особливо сприятливо молодик вплине на знаки Зодіаку води та землі:

Рак;

Скорпіон;

Риби;

Телець;

Діва.

Ілюстрація молодого Місяця у небі. Фото: shutterstock.com

Молодий Місяць 25 червня 2025 — що не можна робити

Астрологи застерігають: день молодика — це період максимальної емоційної вразливості, тому будь-які дії, вчинені на емоціях або в стані нестабільності, можуть мати довготривалі наслідки. Щоб уникнути помилок і не зіпсувати собі старт нового місячного циклу, категорично не можна:

Конфліктувати з близькими або колегами; Ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій; Ділитися планами та мріями з усіма підряд — енергетика дня вразлива, а чужий скепсис або заздрість можуть "заблокувати" наміри; Спілкуватись із токсичними людьми — їхній негатив може вразити сильніше, ніж зазвичай; Переїжджати; Розпочинати капітальний ремонт; Робити великі покупки, особливо пов'язані з домом; Переїдати або вживати важку їжу; Зловживати алкоголем, кавою, енергетиками, ліками, снодійними; Ігнорувати сигнали тіла — особливо у сфері травлення; Проводити агресивні садові роботи (обрізка, косіння, використання гострих інструментів).

Магічний Місяць у небі. Фото: stock.adobe.com

Що можна і варто робити у молодик

Молодик у Раку — це ідеальний час для тихих, глибоких практик, сімейних справ та емоційного очищення. Цей день не варто присвячувати активній зовнішній діяльності, але він має надзвичайно потужний потенціал для внутрішнього оновлення, духовного зростання, гармонізації стосунків і закладання нових життєвих орієнтирів.

Цього дня обов'язково треба:

Присвятити час родині; Відновити родинні зв'язки; Провести день у спокої, медитації, тиші; Сформулювати бажання, пов'язані з домом, гармонією, емоційним добробутом; Зайнятись прибиранням, очищенням простору від старого; Запалити свічку, вшанувати предків; Написати листа внутрішній дитині.

Дівчина милується Місяцем. Фото: shutterstock.com

Ритуали на молодик у Раку 25 червня 2025

Ритуал на удачу

Цей ритуал простий, але дієвий:

запаліть білу свічку;

сформулюйте три бажання, пов'язані з родиною, стабільністю, затишком;

напишіть їх на папері та сховайте у затишному місці до наступного молодика;

після — випийте теплий напій, подякуйте собі та Всесвіту.

Грошовий ритуал

Вам знадобиться:

банка з кришкою;

зелена свічка;

монетки;

кориця;

лавровий лист;

золотиста стрічка;

аркуш паперу.

Запишіть свою фінансову ціль і покладіть записку на дно банки. Додайте монетки, спеції, закрийте банку і запечатайте воском. Обмотайте стрічкою, поставте в місце сили у домі.

Ритуал на любов до себе

Вам необхідна красива баночка, у яку слід покласти рожеву сіль, пелюстки троянди та жасмину, мед, улюблену ефірну олію. Поставте її біля дзеркала — щодня повторюйте слова любові до себе.

Також може допомогти очищувальна ванна:

1 склянка англійської солі;

½ склянки рожевої солі;

5 крапель олії лаванди чи троянди;

тиха музика та свічки — зануртесь у ванну на 30 хв.

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