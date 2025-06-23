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Главная Праздники Новолуние в Раке 25 июня — что нельзя делать и как привлечь удачу

Новолуние в Раке 25 июня — что нельзя делать и как привлечь удачу

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Дата публикации 23 июня 2025 19:53
Новолуние в знаке Рака 25 июня 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу
Влияние молодой Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в эту среду, 25 июня, нас ждет мощное астрологическое событие — новолуние в знаке Рака. Этот день откроет новый эмоциональный цикл, связанный с семьей, заботой, защитой и духовным обновлением. По словам астрологов, новолуние накладывает особый отпечаток на все сферы жизни — самое время вернуться к истокам, переосмыслить свои ценности, простить и поблагодарить. В то же время в этот день очень важно быть осторожными с эмоциями, решениями и действиями.

Что категорически нельзя делать в новолуние 25 июня и как провести этот период, чтобы привлечь счастье, удачу и благополучие, читайте далее в нашей статье. 

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Когда будет новолуние в июне 2025 — точное время

Новолуние наступит 25 июня 2025 года в 13:32 по киевскому времени (GMT+3). Но его влияние начинает ощущаться за 2-3 дня до кульминации и длится еще несколько суток.

Что принесет новолуние в Раке 25 июня

Знак Рака символизирует дом, материнство, связь с родом, интуицию и эмоциональную глубину. Новолуние в этом знаке — идеальное время для исцеления внутренних травм, переосмысления прошлого, примирения и новых начинаний, основанных на заботе и любви.

В этот период усиливается интуиция, эмоциональная чувствительность, возрастает потребность в поддержке родных.

Особенно благоприятно новолуние повлияет на знаки Зодиака воды и земли:

  • Рак;
  • Скорпион;
  • Рыбы;
  • Телец;
  • Дева.

 

Что принесет новолуние в Раке 25 июня
Иллюстрация молодой Луны в небе. Фото: shutterstock.com

Новолуние 25 июня 2025 года — что нельзя делать

Астрологи предостерегают: день новолуния — это период максимальной эмоциональной уязвимости, поэтому любые действия, совершенные на эмоциях или в состоянии нестабильности, могут иметь долговременные последствия. Чтобы избежать ошибок и не испортить себе старт нового лунного цикла, категорически нельзя:

  1. Конфликтовать с близкими или коллегами;
  2. Принимать важные решения под влиянием эмоций;
  3. Делиться планами и мечтами со всеми подряд — энергетика дня уязвима, а чужой скепсис или зависть могут "заблокировать" намерения;
  4. Общаться с токсичными людьми — их негатив может поразить сильнее, чем обычно;
  5. Переезжать;
  6. Начинать капитальный ремонт;
  7. Делать крупные покупки, особенно связанные с домом;
  8. Переедать или употреблять тяжелую пищу;
  9. Злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетиками, лекарствами, снотворными;
  10. Игнорировать сигналы тела — особенно в сфере пищеварения;
  11. Проводить агрессивные садовые работы (обрезка, кошение, использование острых инструментов).

 

Новолуние 25 июня 2025 года — что нельзя делать
Магическая Луна в небе. Фото: stock.adobe.com

Что можно и стоит делать в новолуние

Новолуние в Раке — это идеальное время для тихих, глубоких практик, семейных дел и эмоционального очищения. Этот день не стоит посвящать активной внешней деятельности, но он имеет чрезвычайно мощный потенциал для внутреннего обновления, духовного роста, гармонизации отношений и закладки новых жизненных ориентиров.

В этот день обязательно надо:

  1. Посвятить время семье;
  2. Восстановить семейные связи;
  3. Провести день в спокойствии, медитации, тишине;
  4. Сформулировать желания, связанные с домом, гармонией, эмоциональным благополучием;
  5. Заняться уборкой, очисткой пространства от старого;
  6. Зажечь свечу, почтить предков;
  7. Написать письмо внутреннему ребенку.

 

Что можно и стоит делать в новолуние 25 июня
Девушка любуется Луной. Фото: shutterstock.com

Ритуалы на новолуние в Раке 25 июня 2025 года

Ритуал на удачу

Этот ритуал простой, но действенный:

  • зажгите белую свечу;
  • сформулируйте три желания, связанные с семьей, стабильностью, уютом;
  • напишите их на бумаге и спрячьте в укромном месте до следующего новолуния;
  • после — выпейте теплый напиток, поблагодарите себя и Вселенную.

Денежный ритуал на деньги

Вам понадобится:

  • банка с крышкой;
  • зеленая свеча;
  • монетки;
  • корица;
  • лавровый лист;
  • золотистая лента;
  • лист бумаги.

Запишите свою финансовую цель и положите записку на дно банки. Добавьте монетки, специи, закройте банку и запечатайте воском. Обмотайте лентой, поставьте в место силы в доме.

Ритуал на любовь к себе

Вам необходима красивая баночка, в которую следует положить розовую соль, лепестки розы и жасмина, мед, любимое эфирное масло. Поставьте ее возле зеркала — ежедневно повторяйте слова любви к себе.

Также может помочь очищающая ванна:

  • 1 стакан английской соли;
  • ½ стакана розовой соли;
  • 5 капель масла лаванды или розы;
  • тихая музыка и свечи - погрузитесь в ванну на 30 мин.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака ждать невероятного успеха с 23 по 29 июня.

Астрология советы запреты Молодая Луна 25 июня
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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