Новолуние в знаке Рака 25 июня 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу

Влияние молодой Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в эту среду, 25 июня, нас ждет мощное астрологическое событие — новолуние в знаке Рака. Этот день откроет новый эмоциональный цикл, связанный с семьей, заботой, защитой и духовным обновлением. По словам астрологов, новолуние накладывает особый отпечаток на все сферы жизни — самое время вернуться к истокам, переосмыслить свои ценности, простить и поблагодарить. В то же время в этот день очень важно быть осторожными с эмоциями, решениями и действиями.

Что категорически нельзя делать в новолуние 25 июня и как провести этот период, чтобы привлечь счастье, удачу и благополучие, читайте далее в нашей статье.

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Новолуние наступит 25 июня 2025 года в 13:32 по киевскому времени (GMT+3). Но его влияние начинает ощущаться за 2-3 дня до кульминации и длится еще несколько суток.

Что принесет новолуние в Раке 25 июня

Знак Рака символизирует дом, материнство, связь с родом, интуицию и эмоциональную глубину. Новолуние в этом знаке — идеальное время для исцеления внутренних травм, переосмысления прошлого, примирения и новых начинаний, основанных на заботе и любви.

В этот период усиливается интуиция, эмоциональная чувствительность, возрастает потребность в поддержке родных.

Особенно благоприятно новолуние повлияет на знаки Зодиака воды и земли:

Рак;

Скорпион;

Рыбы;

Телец;

Дева.

Иллюстрация молодой Луны в небе. Фото: shutterstock.com

Новолуние 25 июня 2025 года — что нельзя делать

Астрологи предостерегают: день новолуния — это период максимальной эмоциональной уязвимости, поэтому любые действия, совершенные на эмоциях или в состоянии нестабильности, могут иметь долговременные последствия. Чтобы избежать ошибок и не испортить себе старт нового лунного цикла, категорически нельзя:

Конфликтовать с близкими или коллегами; Принимать важные решения под влиянием эмоций; Делиться планами и мечтами со всеми подряд — энергетика дня уязвима, а чужой скепсис или зависть могут "заблокировать" намерения; Общаться с токсичными людьми — их негатив может поразить сильнее, чем обычно; Переезжать; Начинать капитальный ремонт; Делать крупные покупки, особенно связанные с домом; Переедать или употреблять тяжелую пищу; Злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетиками, лекарствами, снотворными; Игнорировать сигналы тела — особенно в сфере пищеварения; Проводить агрессивные садовые работы (обрезка, кошение, использование острых инструментов).

Магическая Луна в небе. Фото: stock.adobe.com

Что можно и стоит делать в новолуние

Новолуние в Раке — это идеальное время для тихих, глубоких практик, семейных дел и эмоционального очищения. Этот день не стоит посвящать активной внешней деятельности, но он имеет чрезвычайно мощный потенциал для внутреннего обновления, духовного роста, гармонизации отношений и закладки новых жизненных ориентиров.

В этот день обязательно надо:

Посвятить время семье; Восстановить семейные связи; Провести день в спокойствии, медитации, тишине; Сформулировать желания, связанные с домом, гармонией, эмоциональным благополучием; Заняться уборкой, очисткой пространства от старого; Зажечь свечу, почтить предков; Написать письмо внутреннему ребенку.

Девушка любуется Луной. Фото: shutterstock.com

Ритуалы на новолуние в Раке 25 июня 2025 года

Ритуал на удачу

Этот ритуал простой, но действенный:

зажгите белую свечу;

сформулируйте три желания, связанные с семьей, стабильностью, уютом;

напишите их на бумаге и спрячьте в укромном месте до следующего новолуния;

после — выпейте теплый напиток, поблагодарите себя и Вселенную.

Денежный ритуал на деньги

Вам понадобится:

банка с крышкой;

зеленая свеча;

монетки;

корица;

лавровый лист;

золотистая лента;

лист бумаги.

Запишите свою финансовую цель и положите записку на дно банки. Добавьте монетки, специи, закройте банку и запечатайте воском. Обмотайте лентой, поставьте в место силы в доме.

Ритуал на любовь к себе

Вам необходима красивая баночка, в которую следует положить розовую соль, лепестки розы и жасмина, мед, любимое эфирное масло. Поставьте ее возле зеркала — ежедневно повторяйте слова любви к себе.

Также может помочь очищающая ванна:

1 стакан английской соли;

½ стакана розовой соли;

5 капель масла лаванды или розы;

тихая музыка и свечи - погрузитесь в ванну на 30 мин.

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