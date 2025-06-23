Новолуние в знаке Рака 25 июня 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу

Новолуние в Раке 25 июня — что нельзя делать и как привлечь удачу
Уже в эту среду, 25 июня, нас ждет мощное астрологическое событие — новолуние в знаке Рака. Этот день откроет новый эмоциональный цикл, связанный с семьей, заботой, защитой и духовным обновлением. По словам астрологов, новолуние накладывает особый отпечаток на все сферы жизни — самое время вернуться к истокам, переосмыслить свои ценности, простить и поблагодарить. В то же время в этот день очень важно быть осторожными с эмоциями, решениями и действиями.
Что категорически нельзя делать в новолуние 25 июня и как провести этот период, чтобы привлечь счастье, удачу и благополучие, читайте далее в нашей статье.
Когда будет новолуние в июне 2025 — точное время
Новолуние наступит 25 июня 2025 года в 13:32 по киевскому времени (GMT+3). Но его влияние начинает ощущаться за 2-3 дня до кульминации и длится еще несколько суток.
Что принесет новолуние в Раке 25 июня
Знак Рака символизирует дом, материнство, связь с родом, интуицию и эмоциональную глубину. Новолуние в этом знаке — идеальное время для исцеления внутренних травм, переосмысления прошлого, примирения и новых начинаний, основанных на заботе и любви.
В этот период усиливается интуиция, эмоциональная чувствительность, возрастает потребность в поддержке родных.
Особенно благоприятно новолуние повлияет на знаки Зодиака воды и земли:
- Рак;
- Скорпион;
- Рыбы;
- Телец;
- Дева.
Новолуние 25 июня 2025 года — что нельзя делать
Астрологи предостерегают: день новолуния — это период максимальной эмоциональной уязвимости, поэтому любые действия, совершенные на эмоциях или в состоянии нестабильности, могут иметь долговременные последствия. Чтобы избежать ошибок и не испортить себе старт нового лунного цикла, категорически нельзя:
- Конфликтовать с близкими или коллегами;
- Принимать важные решения под влиянием эмоций;
- Делиться планами и мечтами со всеми подряд — энергетика дня уязвима, а чужой скепсис или зависть могут "заблокировать" намерения;
- Общаться с токсичными людьми — их негатив может поразить сильнее, чем обычно;
- Переезжать;
- Начинать капитальный ремонт;
- Делать крупные покупки, особенно связанные с домом;
- Переедать или употреблять тяжелую пищу;
- Злоупотреблять алкоголем, кофе, энергетиками, лекарствами, снотворными;
- Игнорировать сигналы тела — особенно в сфере пищеварения;
- Проводить агрессивные садовые работы (обрезка, кошение, использование острых инструментов).
Что можно и стоит делать в новолуние
Новолуние в Раке — это идеальное время для тихих, глубоких практик, семейных дел и эмоционального очищения. Этот день не стоит посвящать активной внешней деятельности, но он имеет чрезвычайно мощный потенциал для внутреннего обновления, духовного роста, гармонизации отношений и закладки новых жизненных ориентиров.
В этот день обязательно надо:
- Посвятить время семье;
- Восстановить семейные связи;
- Провести день в спокойствии, медитации, тишине;
- Сформулировать желания, связанные с домом, гармонией, эмоциональным благополучием;
- Заняться уборкой, очисткой пространства от старого;
- Зажечь свечу, почтить предков;
- Написать письмо внутреннему ребенку.
Ритуалы на новолуние в Раке 25 июня 2025 года
Ритуал на удачу
Этот ритуал простой, но действенный:
- зажгите белую свечу;
- сформулируйте три желания, связанные с семьей, стабильностью, уютом;
- напишите их на бумаге и спрячьте в укромном месте до следующего новолуния;
- после — выпейте теплый напиток, поблагодарите себя и Вселенную.
Денежный ритуал на деньги
Вам понадобится:
- банка с крышкой;
- зеленая свеча;
- монетки;
- корица;
- лавровый лист;
- золотистая лента;
- лист бумаги.
Запишите свою финансовую цель и положите записку на дно банки. Добавьте монетки, специи, закройте банку и запечатайте воском. Обмотайте лентой, поставьте в место силы в доме.
Ритуал на любовь к себе
Вам необходима красивая баночка, в которую следует положить розовую соль, лепестки розы и жасмина, мед, любимое эфирное масло. Поставьте ее возле зеркала — ежедневно повторяйте слова любви к себе.
Также может помочь очищающая ванна:
- 1 стакан английской соли;
- ½ стакана розовой соли;
- 5 капель масла лаванды или розы;
- тихая музыка и свечи - погрузитесь в ванну на 30 мин.
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