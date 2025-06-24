Новолуние 25 июня 2025 — какой знак Зодиака осуществит заветные мечты

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние, которое встретим уже 25 июня, откроет перед нами новый энергетический цикл, который астрологи называют судьбоносным. На этот раз новолуние пройдет в знаке Рака — самом эмоциональном из всех знаков Зодиака, связанном с родом, материнством, семьей и внутренним миром. Этот период может принести как глубокие эмоциональные переживания, так и мощные озарения. Интуиция станет нашим главным компасом, а желание — тем, что приблизится к реальности. Но среди всех знаков Зодиака именно один получит шанс осуществить заветные мечты.

Кому из знаков Зодиака ждать невероятных событий в жизни, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Молодая Луна, которая уже активно влияет на нас, сделает невероятный подарок тем, кто родился в знаке Рыбы. Именно эти представители зодиакального круга, по словам астрологов, смогут осуществить свои самые сокровенные мечты. Для вас открывается уникальное "окно возможностей", которое особенно активизирует интуицию, вдохновение и творчество.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Как утверждают астрологи, энергия новолуния в Раке идеально резонирует с водным естеством Рыб. Поэтому вы можете буквально чувствовать будущее кожей: сны, мысли, символы — все будет говорить с вами. Если у вас есть мечта, которая давно живет в сердце, — пора сделать первый шаг. Это может быть желание встретить "своего" человека, создать семью, забеременеть или исцелить старые душевные раны.

Главное в этот период — не закрываться от мира, не убегать в иллюзии (Нептун может подталкивать к этому), а наоборот — слушать сердце и действовать осторожно, но уверенно. Все, что связано с вашей семьей, родным домом, детьми или внутренним комфортом — в фокусе. И именно здесь возможна реализация заветного желания. Помните, новолуние — это время, когда мысли материализуются, а энергия способствует новым начинаниям.

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